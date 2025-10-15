Cárcel a funcionaria del AMVA y ex comandante de Bomberos Itagüí por presuntos contratos irregulares

A la cárcel fueron enviados la supervisora del Área Metropolitana y el excomandante de Bomberos de Itagüí por presuntas irregularidades en la suscripción de seis contratos entre ambas entidades. Este jueves se retomará la audiencia tras la apelación de los defensores de los imputados y del apoderado de las víctimas, quien rechazó que Elkin de Jesús González enfrente el proceso en libertad.

La juez séptima municipal con función de control de garantías de Medellín dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra María Yaneth Rúa, supervisora del Área Metropolitana, y Misael Cadavid, excomandante de Bomberos de Itagüí, por el escándalo de presunta corrupción en seis contratos suscritos entre las entidades entre 2020 y 2023, por un valor de 18.000 millones de pesos, en los que se acusa a los tres imputados de obtener beneficios cercanos a 2.500 millones de pesos.

“La judicatura considera que es una medida de aseguramiento intramural. ¿Por qué? Porque es la única que tiene esa eficacia de sacar a la señora María Yaneth de la comunidad y evitar que siga, al parecer, interesándose indebidamente en la celebración de contratos. Hay que sacarla del Área Metropolitana de Medellín para prevenir esa continuación delictiva. Desde el domicilio, una medida no privativa de la libertad, se puede destruir la justicia; ellos podrían comunicarse, es innegable que tienen injerencia en las personas”, detalló la jueza.

Durante la diligencia, el juzgado determinó que Elkin de Jesús González afrontará el proceso en libertad, al no demostrarse por parte de la Fiscalía que represente un peligro para la sociedad o que pueda interferir en el curso de la investigación. Esto, teniendo en cuenta que hace varios días presentó su renuncia al cuerpo bomberil, al igual que lo hizo Cadavid. A su vez, la jueza argumentó que González solo tiene una imputación por el delito de peculado.



“Se insiste en que al señor Elkin de Jesús González no hay lugar a imponerle medida de aseguramiento, porque, a juicio de esta judicatura, la Fiscalía no presentó un solo elemento que permita afirmar que va a obstruir la justicia. Y en cuanto al peligro para la comunidad o la continuidad delictiva, él ya renunció al cuerpo de bomberos, por lo que no podemos decir que continuará delinquiendo”, indicó.

La decisión fue apelada por los defensores Emmanuel Goldstein, apoderado de Rúa; Santiago Tobón, apoderado de Cadavid; y Majer Abushijab, apoderado de las víctimas (del Área Metropolitana). Por ello, este jueves a las 7:30 de la mañana se reanudará la diligencia para que presenten sus argumentos.

Publicidad

Finalmente, la jueza manifestó —sin ahondar en qué enfermedades padecen Rúa y Cadavid, por tratarse de una audiencia pública— que dichas condiciones no son incompatibles con una medida de aseguramiento en centro carcelario, pues ambos toman medicamentos y esto fue demostrado mediante la entrega de sus historias clínicas.