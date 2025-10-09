Fiscalía reveló que bomberos de Itagüí intentaron maquillar irregularidades en contratos con el AMVA

A medida que transcurren las audiencias preliminares, que este jueves acumuló su tercera sesión, se conocen más pruebas por parte de la Fiscalía y el apoderado del Área Metropolitana (en calidad de víctima) en el caso de presunta corrupción por el que se busca que sean enviados a la cárcel María Yaneth Rúa, supervisora de contratos de la entidad, Misael Cadavid y Elkin de Jesús González, representantes legales del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, como medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial.

Según el ente de control, al consolidar todos los contratos y sus adiciones, se obtienen posibles sobrecostos por $1.212 millones y bienes o servicios sin soporte de compra (que no fueron entregados) por $1.268 millones, lo que representa un valor total de $2.481.

Durante las diligencias, la Fiscalía reveló que alrededor de 15 personas fueron citadas en una oficina para recibir instrucciones sobre qué responder a las autoridades cuando fuesen cuestionadas, además de que en interceptaciones telefónicas el tesorero de dicho cuerpo de bomberos mostró su preocupación por la documentación requerida por la Policía Judicial.

"15 personas que la Fiscalía había llamado para tomarle interrogatorio y ahí le pusieron un abogado de confianza de parte de estas mismas personas quienes ejercían esta actividad en los cuales le indicaban qué era lo que debían venir a decir a la Fiscalía General de la Nación cuando les comentaban o les preguntaban", indicó.



De otro lado, el abogado apoderado del Área Metropolitana, Majer Abushihab, expuso un audio de uno de los judicializados, Misael Cadavid, donde este habló de sus alianzas durante la campaña política para la Cámara de Representantes en 2022 y los beneficios que le traería a sus allegados. Según Abushihab, luego de ello, se celebraron dos de los contratos por cerca de $10.000 millones.

"Mira, te cuento, ya tengo fórmula para el Senado de la República, va a ser David Luna. Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez, entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la alcaldía. ¿Por qué no le envías tu hojita de vida? Porque ellos nos dieron que nos iban a ayudar con unos carguitos para mirar a ver si te conseguimos algo bueno para ti", dijo.

Durante la presentación del abogado de la víctima de este proceso, por ser recursos públicos, este citó los ejemplos de varios contratos en los que presuntamente se registraron cobros exorbitantes, como ocurrió en el de los cursos de manejo de abejas que mientras que les representaba un costo de 16 millones de pesos, los cobraban en 91, lo que significa una ganancia de 75 millones que este calificó como peculado por apropiación.

Tras exponer esta serie de pruebas y la presunta intención de manipularlas o de inferir en las versiones ante la justicia, Abushihab pidió a la juez que acoja la solicitud de la Fiscalía de que se dicte medida de aseguramiento en centro carcelario, ya que los implicados han hecho uso de su libertad de locomoción para reunirse, además de ostentar los mismos cargos por medio de los cuales habían cometido estos delitos.

"Indudablemente, la medida es idónea para el fin. Los fines son dos, que estas personas están constituyendo un peligro para la comunidad y que pueden obstruir la justicia, y además direccionar testigos. Aquí hemos visto que se han hecho articulaciones vía telefónica. Aquí hemos visto, su señoría, que se hacen reuniones en sitios. Hay comunicaciones permanentes entre ellos", indicó el togado.

Aunque la diligencia se extendió por tres horas, solamente se dio la intervención del representante de víctimas, por lo que los abogados defensores de los tres implicados podrán intervenir el próximo martes, 14 de octubre, cuando se retome la audiencia a las 7:30 de la mañana. La jueza indicó que aunque esa sesión, que sería la cuarta, sobrepasara su horario, este día se definirá si son enviados o no a la cárcel.