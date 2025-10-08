Fiscalía señaló a Miguel Quintero en direccionamiento de contratos entre AMVA y Bomberos Itagüí

En el segundo día de las audiencias preliminares en donde se definirá si María Yaneth Rúa García, supervisora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús Gonzales Correa, representantes legales del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, irán a prisión por direccionar irregularmente seis contratos con los que habrían obtenido hasta $2.500 millones, la Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles del caso.

Hay que recordar que el ente acusador ya había afirmado que los objetos de los contratos por un total de $18.000 millones y que no se cumplieron, era entre otros, capacitar a los oficiales de atención de emergencias de otros Cuerpos de Bomberos. Sin embargo, mencionó un viejo conocido de otros escándalos en Medellín: Miguel Quintero Calle.

El fiscal del caso aseguró que conocieron el relato de un testigo del caso que manifestó que el hermano del precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle, fue quien entregó los seis contratos, en un hecho que demostraría la injerencia de Miguel Quintero Calle en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

"Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero, y desde la estructura interna de la entidad, Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas", mencionó el fiscal.

Sobre el otro nombre que menciona la Fiscalía General de la Nación se trata de Álvaro Villada, exsubdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y quien ya fue imputado por presuntas irregularidades en contratos firmados entre el AMVA y Metroparques, otro de los hechos de presunta corrupción cometidos durante la administración de Daniel Quintero Calle en Medellín.



Revelan conversaciones

Por su parte, el ente acusador reveló una conversación entre María Rúa y Misael Cadavid en donde se dejaría en evidencia cómo concertaban las presuntas irregularidades con el menor cobro de facturas para que los Bomberos de Itagüí tuvieran, “utilidades”.

"No, Yaneth, pero es que resulta que es que ella me lo conseguí muy bueno, por $4,000... ¿Por $4,000? Pues que a mí me tiene que dar una factura por $6,000... No, pero si a mí un souvenir, por un ejemplo, me sale a $50,000 pesos, y volvemos a un ejemplo, pero si el mismo souvenir yo lo consigo con igual calidad en $45,000... Esos $5,000 hace parte de la rentabilidad. Eso se trata de su rentabilidad", hablaron los implicados.

Con esta pruebas y teniendo en cuenta que para la Fiscalía General de la Nación la libertad de las personas podría alterar el proceso judicial, se espera que se pida medida intramural para las tres personas imputadas por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Por ahora en la audiencia no se ha vuelto a mencionar el nombre de Miguel Quintero Calle, no obstante, ahora los ojos están puestos en el hombre vinculado en presuntas irregularidades como, por ejemplo, en el negocio millonario que, al parecer, quería liderar Quintero Calle para vender el lote Carabineros, “en efectivo y por debajo”.