"No competiría con Daniel Quintero, lo derrotaría": Roy Barreras sobre consulta del Pacto

De cara a las elecciones presidencial 2026, varios partidos comienzan a definir sus precandidatos y el camino a seguir en esta 'contienda' electoral, a excepción del Pacto Histórico del cual se cayó su consulta luego de que el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que mediante medida cautelar le había ordenado a la Registraduría su inscripción.

Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho pudieron hacer su inscripción ante la Registraduría como precandidatos para la consulta interna del Pacto Histórico. Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente que habían declarado Gustavo Bolívar y Corcho contra el CNE, pues este estaba actuando bien y dejó sin piso la consulta interna, por lo tanto, ahora el partido deberá buscar un mecanismo alternativo.

“La gente pregunta qué va a pasar en 2026 y para las personas, que son millones, que han esperado que al fin haya un Gobierno que les devuelva la voz, que es la expresión del Pacto Histórico siempre hay soluciones. Habrá maneras de hacerlo (…) Habrá una fórmula de centro izquierda, tiene que haber izquierda y una legítima. Por eso es importante que esa consulta se realice. Puede que retrasen el calendario o decidan hacerlo de otra manera, pero una elección legitima. Advierto que no deben tomarse riesgos jurídicos, si es inscriben las listas al Congreso con el riesgo jurídico, que a pesar de que las puedan escribir, en marzo el Consejo de Estado puede tumbar esas listas y dejar al Pacto sin bancada”, dijo precandidato Roy Barreras en diálogo con Recap por lo sucedido, dando “tranquilidad” de que este fallo no afectará el futuro del Pacto.

Roy Barreras. Foto: X @ColombianEmbUK

¿Roy Barreras será parte de la consulta del Pacto Histórico?

En su entrevista con Recap, Barreras aseguró que desde el 1 de agosto se puso en la tarea de recorrer diferentes regiones del país “para escuchar a la gente” y conocer “sus necesidades”. Dijo que espera el resultado de la consulta para plantear si habrá o no en marzo, esperando que se dé y espera que el próximo Gobierno sea de centro izquierda.



Sin embargo, en cuanto a si haría o no alianzas para que eso se dé en el Gobierno, en especial con Daniel Quintero dijo que “competiría con él y lo derrotaría” en una consulta en el partido.

“Para poder competir en una consulta hay que ser candidatos y para participar en una debe haber una. No hay claridad si habrá una o no, de manera de que, si hay convocatoria, decidiremos acudir. Mucha gente me lo dice, quieren que el país se una y se acabe la polarización (…) Ni ellos lo saben, cómo van a participar o cómo harán, o si volverá a barajarse de nuevo, o si van a repetir la inscripción, que es lo que recomendaría. Siempre habrá soluciones, lo importante es que los millones de colombianos que creen que sus derechos deben ser respetados, se les cumpla”, puntualizó.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín Foto: AFP

El rol que cumplió en la reunión de Benedetti y Montealegre

Agregó que volvería a unir cualquier partido o político en “pro” a Colombia, a excepción de los grupos criminales. Prueba de ello, según él, fue esta reunión entre ambos senadores en donde fue mediador para que se encontrara la paz entre ellos y lo volvería a hacer las veces que “fuese necesario”.

“Si uno pretende unir un país, uno puede tener enemigos. A excepción de los criminales que se encuentran por fuera de eso (…) No tengo ninguna diferencia con él (Uribe) sin sanar. Arreglaría con María Fernanda Cabal, me puedo sentar con ella a explicarle que la convivencia nacional es una obligación constitucional”, añadió.