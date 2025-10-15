Es mejor que se entregue: Fico a exdirector del Área Metropolitana por casos de presunta corrupción

A pocas horas de retomarse la audiencia de medida de aseguramiento contra tres personas imputadas por presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí entre el año 2020 y 2023, diligencia a cargo del Juzgado 07 municipal de control de garantías de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez se refirió a este escándalo de presunta corrupción.

El mandatario aseguró que fuera de los tres investigados María Yaneth Rúa (supervisora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá), Misael Cadavid y Elkin de Jesús González, exrepresentantes legales del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, debería entregarse a las autoridades Juan David Palacio, director de la entidad para la época de los hechos, nombrado por el exalcalde y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle.

"La corrupción que generaron internamente dentro del Área Metropolitana es absurda. Yo le recomendaría al exdirector del Área Metropolitana que es mejor que se entregue y hable antes de que sea capturado, porque las pruebas también son contundentes. Se robaron a Medellín, y vienen muchas más pruebas", mencionó Gutiérrez.

Sobre las pruebas que se conocieron recientemente, en especial unos chats entre el hermano del exalcalde, Miguel Quintero, el exsubdirector del AMVA Álvaro Villada (imputado por un presunto caso de corrupción en Metroparque) y Sebastián Ortega, hijo de cacique político, William Ortega, Gutiérrez señaló que esto es solo una muestra de su modus operandi.



"¿Y por qué creen que Medellín tenía los jardines descuidados en la anterior alcaldía? Porque le entregaron eso a una empresa y lo que generaron fue corrupción. Ese fue el contrato que le quitaron al Jardín Botánico, para entregárselo a otro. Y de ese pago de los jardines, con eso le pagaron una camioneta al hermano de Quintero, a Miguel Quintero. Eso está también en los chats", declaró el mandatario.

El hermano del precandidato presidencial habría sido, según la Fiscalía General de la Nación, una de las personas que entregó los seis contratos que son investigados en este polémico caso.

Sin embargo, con los chats que dio a conocer Noticias Caracol se habla de decisiones que se tomaban en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Ante ello, Daniel Quintero salió en defensa de su hermano y argumentó que siempre ha sido perseguido solo por el parentesco que tienen.

"A mi hermano lo han perseguido de todas las maneras por el solo hecho de ser mi hermano y para atacarme. Los chats ya fueron analizados, se demostró que están manipulados y que no muestran ninguna irregularidad, por eso ni mi hermano ni yo hemos sido involucrados en ninguno de estos procesos. Lo único que hay acá es una guerra jurídica, mediática, de montajes, de refritos, porque estamos a diez días de elecciones, y saben que somos los únicos que podemos ganar estas elecciones", aseguró el exalcalde de Medellín.

Frente al entramado de corrupción que presuntamente se tejió en la anterior administración, el alcalde manifestó que llegaron recursos producto de lo que sucedió en la ciudad a Panamá y luego a Estados Unidos, por lo que reiteró que los responsables podrían ser pedidos en extradición.

Incluso, no dudó que se dicte medida de aseguramiento en contra de los tres imputados, pero aclaró que la ciudad al ser reconocida como víctima busca es cómo recuperar los recursos que le arrebataron.

"No sigan posando de víctimas, que la víctima fue la ciudad. Que no sean sinvergüenzas, que seguramente con la evidencia que tiene la Fiscalía, con las pruebas que hemos entregado, más los testigos que vienen, esas personas deben quedar con medida de aseguramiento. Más les vale que hablen y cuenten todo para terminar de acabar con la estructura criminal, o van a tener muchos años más de cárcel", concluyó.

Gutiérrez manifestó que ya son más de 50 los imputados por casos de corrupción en la ciudad, como resultado de los 650 hallazgos que entregó a los entes de control como la Contraloría, Procuraduría, la Fiscalía una vez llegó a la Alcaldía, con la información del empalme.

“Los hermanos Quintero diseñaron esa estructura criminal para robarse a Medellín”, concluyó.