Bomberos de Itagüí aceptó renuncia de funcionarios involucrados en escándalo con el AMVA

El Cuerpo de Bomberos de Itagüí confirmó que, tras una reunión del Consejo de Dignatarios, se aceptó la renuncia de Misael Cadavid y Elkin González, luego de que ambos fueran capturados e imputados en medio del escándalo de presunta corrupción, en el que se habrían beneficiado económicamente de seis contratos firmados con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Cadavid, quien se desempeñaba como comandante y representante legal del Cuerpo de Bomberos, y González, que ejercía funciones como vocal del Consejo de Dignatarios, tomaron la decisión de renunciar a menos de 48 horas de que una jueza en Medellín determine si serán o no cobijados con medida de aseguramiento por el presunto desvío de más de $2.400 millones.

Cabe recordar que los exfuncionarios fueron capturados junto a María Yaneth Rúa, supervisora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por firmar contratos por cerca de $18.000 millones, los cuales no habrían sido cumplidos a cabalidad y presentaron sobrecostos millonarios. Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, ambos hombres fueron imputados por el delito de peculado por apropiación.

Entre las pruebas reveladas por el ente acusador se destaca una conversación entre Cadavid y Rúa, en la que, al parecer, habrían concertado la forma de cobrar los contratos para que los Bomberos de Itagüí obtuvieran mayores utilidades de manera irregular, pagando menos de lo que se debía facturar ante el AMVA.



Otro ejemplo de presunta corrupción quedó en evidencia durante las audiencias preliminares, cuando se mostró que un curso sobre manejo de abejas, cuyo costo real era cercano a $16 millones, fue facturado por un valor superior a $90 millones, lo que representó una ganancia neta superior a los $70 millones en un solo convenio.

Además, la Fiscalía General de la Nación indicó en repetidas ocasiones que parte del dinero obtenido de manera irregular por los capturados habría sido destinado a financiar la campaña de Misael Cadavid para llegar a la Cámara de Representantes en 2022.

A la espera de la decisión que se tomará este 14 de octubre, y luego de que el ente acusador solicitara que los tres implicados fueran enviados a prisión mientras avanza el proceso, el Cuerpo de Bomberos de Itagüí informó que, para garantizar la continuidad operativa, se designó de manera temporal al subteniente Henry Muñoz como comandante y representante legal suplente.