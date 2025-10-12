Más de 1.400 construcciones han sido removidas este año de lotes ilegales en Medellín

La Alcaldía de Medellín ha decidido intensificar los operativos para mitigar el loteo ilegal y las construcciones sin licencia y por ello entre enero y septiembre de 2025 se han hecho 1.467 remociones de viviendas y construcciones ubicadas en zonas parceladas de manera irregular por la comunidad o, incluso, grupos al margen de la ley.

Según las autoridades de la capital de Antioquia, hasta la fecha se han reportado 207 remociones en el corregimiento San Antonio de Prado, seguido por los 204 procedimientos realizados en Villa Hermosa y las 198 intervenciones en el corregimiento Altavista.

El subsecretario de Control Urbanístico de Medellín, Carlos Trujillo, señaló que las zonas antes mencionadas se han hecho intervenciones con maquinaria y equipos técnicos para frenar la parcelación y las construcciones que se hacen sin licencia.

"Gracias a imágenes satelitales y recorridos permanentes, hoy detectamos a tiempo los conatos de construcción, y actuamos antes de que se consoliden asentamientos ilegales. Cada intervención representa proteger la vida y el patrimonio individual de las personas", manifestó.



Desde la Alcaldía de Medellín indicaron que el propósito de las remociones es que las obras ilegales no se consoliden en suelos en donde no está permitido la construcción de viviendas y demás. Sin embargo, no son los únicos procesos que se hacen, ya que se han realizado 7.340 acciones con los que las autoridades se pueden anticipar a las construcciones irregulares.

Por último, destacaron desde la capital de Antioquia que la Secretaría de Gestión y Control Territorial está haciendo recorridos de observación en 65 puntos críticos de loteo ilegal y construcciones irregulares que también están afectando la protección ambiental en la ciudad.