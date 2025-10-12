Mujer fue asesinada delante de su hijo en Medellín; expareja sería responsable del crimen

Un hombre de 45 años de edad, expareja de la víctima, está siendo buscado por las autoridades en Medellín luego de ser señalado de acabar con la vida de María Fernanda Agudelo, una madre de 26 años de edad quien dormía con su hijo cuando la muerte tocó su puerta.

Los hechos se registraron en el barrio Santander, seis días después de dar por terminada la relación con su pareja, quien no habría aceptado la ruptura y tras, al parecer, varios círculos de violencia contra la mujer.

En presencia del niño de 7 años que también dormía allí, el hombre le disparó en varias ocasiones y huyó del sitio, según narró Dorley Agudelo, tía de María Fernanda.

Imagen ilustrativa AFP

"Nos encontrábamos, pues, acostados. Él se montó por el balcón de una vecina, y llegó a la pieza de ella, y escuchamos las detonaciones, fueron cuatro, y cuando salimos a ver qué pasaba, nos lo encontramos de frente, pero él se nos voló. La verdad, nosotros deseamos que esto no quede impune, porque ella era muy buena chica", relató.



Aunque los familiares de la mujer señalan que esta ya había denunciado ser víctima de varios agresiones anteriores, incluso el hombre le enviaba amenazas a través de audios de WhatsApp, la situación terminó con este desenlace.

Por lo pronto, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá revisa las cámaras de seguridad para dar con el responsable, quien huyó del sitio en su motocicleta y aún no ha sido capturado.

Según las autoridades, con este caso Medellín ya acumula 24 mujeres asesinadas en lo corrido de este año, de los cuales 15 ya están siendo investigados como posibles feminicidios (un 7% más que el año anterior) y este podría ser el número 16 de ser clasificado así por parte de la justicia.