Adolescente asesinó a una niña de 14 años en plena vía pública de Medellín

En hechos que han generado consternación en Medellín fue asesinada la menor de 14 años Valentina Rodríguez, quien fue hallada en plena vía pública del barrio María Cano con una herida de arma cortopunzante. Según las versiones conocidas hasta el momento, la joven salió con una amiga a tomar un granizado cuando se vieron enfrascadas en una riña.

La información preliminar explica que Rodríguez y su amiga de 16 años estaban departiendo en la Unidad de Vida Articulada de Manrique cuando empezaron con un alegato con otras menores de edad por supuestos temas de intolerancia. En medio de la discusión se acercan dos jóvenes y le propinan la herida mortal a la adolescente.

La situación fue advertida de inmediato a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que logró aprehender en el lugar a un menor de 16 años que según el relato de los testigos, habría participado de manera activa en los hechos. Además, se logró determinar que el joven también estaba herido en una de sus manos, por lo que fue traslado a un centro asistencial.

Minutos después de conocer el fatal desenlace de la riña callejera, otro menor de edad de nacionalidad venezolana y quien, al parecer, fue quien hirió de muerte a Rodríguez, se entregó en la Estación de Policía de Manrique y fue presentado de manera inmediata ante la Fiscalía de Infancia y Adolescencia.



Las autoridades en Medellín esperan que con la aprehensión de los dos menores de edad que se suman a los relatos de los testigos, se pueda esclarecer por qué los jóvenes atacaron a Valentina Rodríguez en plena vía pública y cuál fue la razón para que las adolescentes se vieran inmiscuidas en la discusión que terminó con el desenlace fatal.