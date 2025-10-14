Unos 200 indígenas en Mutatá bloquean vía entre Medellín y la subregión de Urabá

Se reporta un bloqueo de la comunidad indígena en Mutatá que impide el tránsito entre Medellín y la subregión de Urabá. La protesta es por incumplimientos del Gobierno nacional.

La Policía de carreteras confirmó que se mantiene el bloqueo vial, que no permite el tránsito entre Medellín y la subregión de Urabá.

El cierre se hace con palos atravesados en la carretera en el kilómetro 65, sector conocido como Jaikerazabi del resguardo indígena Embera Katío en el municipio de Mutatá, impidiendo la movilidad vehicular en ambos sentidos.

Según la primera información de las autoridades recolectada en terreno, la comunidad indígena se encuentra concentrada sobre la vía que lleva a Medellín y a Urabá, manifestando presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional frente a compromisos anteriormente pactados.



Allí, en un primer censo, se encuentran unos 200 indígenas, incluidos adultos y niños, que mantienen bloqueada la vía hasta que no sean escuchados.

Una comisión de la Alcaldía de Mutatá y las autoridades en esta subregión del departamento se dirige al sitio para verificar las peticiones de la comunidad Embera Katío y tratar de lograr un acuerdo para poder levantar la manifestación que impide el tránsito.

En ese punto hay congestión al lado y lado de la troncal, afectando a varios conductores.