Autoridades investigan homicidio de soldado que se encontraba de permiso en Mutatá, Antioquia

La Séptima División del Ejército confirmó que adelanta operativos en el sitio para dar con los responsables, a la par que indagan qué grupo sería el autor del hecho violento.

Ferney Esquivel Ramírez, soldado asesinado en Mutatá, Antioquia
Ferney Esquivel Ramírez, soldado asesinado en Mutatá, Antioquia.
Foto: suministrada.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

Mientras se encontraba disfrutando su permiso de descanso en la vereda Caucheras de Mutatá, asesinaron al soldado profesional Ferney Esquivel Ramírez, quien pertenecía al Batallón de Ingenieros N.° 17 general Carlos Bejarano Muñoz.

Aunque los hechos en los que se dio el crimen del uniformado son materia de investigación por parte de las autoridades en el Urabá antioqueño, de acuerdo con información preliminar ocurrió mientras estaba de civil al salir de la casa de unos familiares, momento en el que también resultó herida su compañera sentimental, quien fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica y no reviste gravedad.

Al respecto, la Séptima División del Ejército aclaró en un comunicado que será la investigación de las autoridades competentes la que determine quiénes son los posibles autores del homicidio, a qué grupo pertenecen y las circunstancias de tiempo, modo y lugar para lograr esclarecer este hecho.

No obstante, sí confirmaron que la Brigada XVII con sede en Carepa continuará adelantando operaciones militares sobre el sector, para dar con el paradero de los responsables de este crimen, pues esta zona rural del municipio de Mutatá es precisamente jurisdicción de ese mismo Batallón Militar.

Finalmente, la institución rechazó el asesinato del uniformado y expresó un mensaje de solidaridad y acompañamiento a los familiares de Esquivel Ramírez, destacando que prestó servicio militar durante 17 años de su vida.

Por lo pronto, las autoridades recopilan información a través de testimonios y pruebas, pues aún no hay una hipótesis clara de los móviles del homicidio.

