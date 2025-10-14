Defensa desvirtúa a Fiscalía por contratos entre AMVA y Bomberos Itagüí: audiencia fue aplazada

Ante el Juzgado 07 Municipal de Control de Garantías de Medellín se cumplió la cuarta jornada de audiencias preliminares sobre las tres personas imputadas por presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí entre los años 2020 y 2023.

En la diligencia, que definirá la situación jurídica de Yaneth Rúa García, Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús Gonzales Correa, intervinieron los abogados defensores, principalmente desvirtuando los elementos probatorios ya entregados previamente por parte de la Fiscalía General.

Como “especulativa”, “infundada” e “imprecisa”, los abogados se han referido a la imputación del fiscal Rodolfo Esteban Sánchez. Por ejemplo, John Bedoya, apoderado de Elkin de Jesús Gonzales, afirmó que no hay elementos suficientes para acreditar sobrecostos o servicios no prestados dentro de los contratos y que ni siquiera el presunto peculado atribuido a su cliente es exacto verificando los elementos entregados por el ente acusador.

"No hay anexos técnicos, no hay facturas, no hay cotizaciones, no hay soporte de mercado, no hay peritajes, no hay absolutamente nada que me permita verificar la existencia real de esos supuestos sobrecostos", argumentó.



En este mismo sentido, se pronunció Santiago Tobón, abogado de Misael Cadavid, quien defendió que el excomandante del Cuerpo de Bomberos nunca contó con recursos superiores a los del 20% del valor de los contratos y que los pagos se hacían previa verificación del cumplimiento en la ejecución, por lo que en muchas ocasiones la entidad bomberil debía poner inicialmente recursos propios.

"Yo digo, y me atrevo a decir truculenta, maliciosa, fuera absolutamente de contexto, que si es individual los matan, porque dice mi mandante en el audio, es que 'es comprar huevos para vender huevos'. Claro, es que tiene toda la razón. Él tiene un derecho legítimo de perseguir el lucro en un contrato", sosuvo el abogado.

Frente a una de las pruebas más polémicas en el caso frente al presunto acuerdo para incrementar el valor de bienes y servicios en los contratos, argumentando que “uno no compra huevos para vender huevos”.

Tobón sostuvo que el lucro en la contratación pública es un fin loable pensando en el esfuerzo invertido y las ganancias para entidades que ven algún tipo de beneficio.

"El mandante nunca tuvo unos valores superiores al 20% de los anticipos. El mandante no fue como que se le consignara en la en la cuenta de bomberos tanta plata para que él dispusiera de ella. La forma de pago del contrato siempre fueron posterior a la entrega de productos y servicios prestados", declaró Tobón.

Sobre el final de la audiencia, el juzgado accedió a la solicitud de Emmanuel Goldstein, defensa María Yaneth Rúa García, de aplazar la diligencia a la espera de información solicitada a diferentes entidades vía tutela. Goldstein aseguró que los documentos son necesarios para preparar su argumentación ante el despacho.

La audiencia se retomará con la intervención del abogado este miércoles 15 de octubre a las 7:30 de la mañana.