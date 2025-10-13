En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Conductor en Medellín casi cae al vacío al chocar con pared de un parqueadero a 15 metros de altura

Conductor en Medellín casi cae al vacío al chocar con pared de un parqueadero a 15 metros de altura

El vehículo quedó pendiendo de un hilo de un cuarto piso, por lo que fue necesaria la intervención urgente de los bomberos.

Carro casi cae al vacío en Medellín.
Carro casi cae al vacío en Medellín.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

Una camioneta en Medellín quedó colgando de un cuarto piso tras chocar contra el muro de un parqueadero mientras daba reversa.

El vehículo quedó pendiendo de un hilo a 15 metros de altura, por lo que fue necesaria la intervención urgente de los bomberos.

Afortunadamente, las autoridades lograron llevar a cabo el rescate de los pasajeros del vehículo.

El incidente ocurrió en los parqueaderos de la Unidad Residencial Mirador de la Arboleda, ubicada en el sector de Rodeo Alto.

La impactante escena fue registrada en video y se ve como el carro estaba parcialmente a la intemperie y cerca de caer al vacío, lo que movilizó a los equipos de emergencia y a los curiosos que se agruparon en la zona.

De acuerdo con la información entregada por el equipo de Bomberos de Medellín, a pesar de que los ocupantes del vehículo vivieron momentos de tensión, el rescate se concretó sin que se reportaran lesionados.

Vea aquí el video del impactante momento:

