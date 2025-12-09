Hallan sin vida a joven que salió a bañarse en el mar en medio de fiesta de velitas

Una tragedia sacude al departamento del Atlántico, luego de que Esteban Andrés Murillo Arrieta, un joven de 19 años, muriera ahogado en las playas de Puerto Colombia, luego de hacer caso omiso a la prohibición de ingresar al mar por fuerte oleaje.

Pese a que su desaparición se produjo a las 2:30 de la mañana del pasado domingo, solo hasta este martes fue hallado el cuerpo por parte de unos pescadores que estaban realizando labores de pesca en zona cercana a las playas donde se produjo la desaparición.

El cuerpo de inmediato fue llevado a la orilla, donde un grupo de Policía y Defensa Civil acompañaron la realización de los procedimientos de identificación y verificación, para posteriormente confirmar que se trataba de Esteban.

Según indicaron las autoridades, Esteban llegó con varios amigos a pasar la fiesta de 'velitas' el pasado 7 de diciembre y decidieron, en horas de la madrugada, correr para tomar un baño en las playas del municipio.



Una vez advirtieron sobre su intención, les alertaron que había bandera roja con restricciones para ingresar a esa hora por el intenso oleaje que podía generar olas hasta por 2 metros y medio, pero estos decidieron hacer caso omiso y se lanzaron al agua.

Aunque los amigos lograron salir de nuevo a la orilla, este fue halado por la corriente y solo hasta este martes se tuvo razón de su cuerpo.

"Es un llamado para que los jóvenes acaten las órdenes de las autoridades. Muy lamentable que una familia pierda a un integrante en medio de esta situación", dijo el mayor Néstor Rodríguez, comandante de la Defensa Civil en el Atlántico.