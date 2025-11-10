¿Cómo escoger un buen aire acondicionado? Los detalles que le alargan al vida útil y le ahorra plata

Colombia atraviesa una etapa de variaciones climáticas que se sienten en todo el país: mientras en algunas regiones el frío predomina, en otras el calor resulta sofocante. Esta situación ha llevado a que cada vez más hogares y negocios busquen alternativas para mantener sus espacios frescos sin incrementar demasiado los costos en el recibo de energía. Sin embargo, adquirir un aire acondicionado no depende solo del precio o del diseño, sino de una serie de factores que pueden marcar una gran diferencia en su eficiencia y en el gasto mensual.

De acuerdo con la marca Midea, líder en sistemas de climatización en Latinoamérica, el secreto está en conocer el tipo de espacio, calcular la capacidad adecuada del equipo y optar por tecnologías que garanticen eficiencia y sostenibilidad. En otras palabras, elegir un buen aire acondicionado debe verse como una inversión a largo plazo, tanto para el bolsillo como para el cuidado del medioambiente.



Consejos para elegir el aire acondicionado ideal

Uno de los puntos más importantes al comprar un aire acondicionado es revisar su potencia medida en BTU (British Thermal Units). Este valor indica la cantidad de energía necesaria para enfriar un espacio.

Si el equipo es pequeño, tardará más en enfriar y consumirá más energía.

Si es demasiado grande, enfriará rápido, pero se apagará con frecuencia, generando picos de consumo.

Los expertos de Midea recomiendan usar una fórmula aproximada de 600 BTU por metro cuadrado, teniendo en cuenta factores como:

Cantidad de personas en el lugar.

Exposición al sol o tamaño de las ventanas.

Presencia de aparatos que generen calor.

Por ejemplo, un apartamento pequeño en Bogotá no requiere la misma potencia que una casa en Barranquilla, donde las temperaturas son mucho más altas.



Aire acondicionado Freepik

Aire acondicionado eficiente: ahorro y sostenibilidad

La eficiencia energética es clave al momento de elegir. Los equipos con tecnología Inverter ajustan automáticamente la velocidad del compresor, evitando los picos de consumo eléctrico que se generan cuando el aparato se enciende y apaga constantemente.

Algunos modelos incluso integran inteligencia artificial, que les permite calcular los niveles de enfriamiento con mayor precisión para reducir el desperdicio de energía. Además, el uso del refrigerante R32 representa una ventaja: este gas es más eficiente y ecológico, puede reducir hasta un 12% del consumo energético y contribuye a disminuir la huella de carbono.

También es recomendable verificar funciones adicionales que mejoren la experiencia y prolonguen la vida útil del equipo, como:



Control remoto mediante WiFi.

Filtros antialérgicos.

Protección contra picos de voltaje.

Recubrimiento anticorrosión (ideal en zonas costeras).

Sistema de autodiagnóstico de fallas.

En definitiva, invertir en un aire acondicionado no solo se trata de enfrentar las temporadas de calor, sino de hacerlo con inteligencia: escogiendo tecnología que cuide el ambiente y el bolsillo, evitando sorpresas en la factura de energía.