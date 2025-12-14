Cinco acciones atribuidas al ELN fueron detectadas durante paro armado en el Cauca

La Policía Nacional en el departamento del Cauca confirmó que, en el marco del denominado paro armado, durante el domingo 14 de diciembre de 2025 se registraron cinco acciones propagandísticas atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en distintos puntos del departamento, principalmente sobre la vía Panamericana.

Según el reporte oficial, estas acciones consistieron en la instalación de banderas, grafitis y la ubicación de un cilindro en zonas de los municipios de Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao.

De manera inmediata, unidades de la Policía Nacional, en articulación con el Ejército Nacional, adelantaron labores de verificación, patrullaje y control en los sectores afectados, procediendo al retiro de los elementos instalados.

Bandera hallada del ELN. Suministrada.

Las autoridades destacaron que la vía Panamericana se encuentra totalmente habilitada, especialmente en el sector de Mandiva, municipio de Santander de Quilichao, donde personal especializado del Ejército Nacional, siguiendo estrictos protocolos de seguridad, retiró y neutralizó de forma controlada un cilindro acondicionado con explosivos.



La Policía Nacional y el Ejército Nacional mantienen presencia permanente sobre este corredor vial estratégico y en el resto del departamento, con el objetivo de garantizar la movilidad, la seguridad y la tranquilidad de la comunidad.