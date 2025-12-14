En vivo
Pacífico  / Cinco acciones atribuidas al ELN fueron detectadas durante paro armado en el Cauca

Cinco acciones atribuidas al ELN fueron detectadas durante paro armado en el Cauca

Las autoridades informaron que la vía Panamericana permanece habilitada y bajo control tras operativos conjuntos de Policía y Ejército.

