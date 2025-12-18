En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a dos jóvenes señalados de cometer atracos armados en Bucaramanga

Capturan a dos jóvenes señalados de cometer atracos armados en Bucaramanga

Los detenidos se enfrentan a los delitos de hurto calificado y agravado, así como porte ilegal de armas de fuego. En las próximas horas serán presentados en audiciencia de imputación de cargos.

