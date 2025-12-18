Capturan a dos jóvenes señalados de cometer atracos armados en Bucaramanga

Dos hombres señalados de participar en atracos a mano armada fueron capturados en el norte de Bucaramanga, tras una investigación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, de la Policía Metropolitana.

Los capturados fueron identificados como Juan Sebastián Huertas, de 20 años, y Miguel Enrique Álvarez, de 21, quienes fueron detenidos por orden judicial en el barrio Bavaria II, luego de un proceso investigativo que permitió establecer su presunta participación en un hecho de hurto calificado y agravado.

De acuerdo con las autoridades, los hechos por los que eran buscados ocurrieron el primero de febrero de este año en el barrio Provenza. En ese lugar, los hoy capturados habrían abordado a varias personas para cometer un atraco, intimidándolas con armas de fuego y arma blanca, con el fin de despojarlas de teléfonos celulares, dinero en efectivo, joyas y otros elementos de valor, antes de huir del sitio.

Las investigaciones también revelaron que los dos hombres registran antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como hurto, porte ilegal de armas de fuego y amenazas.



El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que se está validando si los capturados pudiesen estar implicados en otros atracos ocurridos en los últimos meses en la capital santandereana.

Con estas capturas, las autoridades avanzan en el esclarecimiento de hechos delictivos relacionados con el hurto en diferentes sectores de la ciudad, mientras reiteran el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que afecte la seguridad a través de los canales oficiales.