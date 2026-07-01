Natalia Villalba falleció por un golpe contundente en la cabeza: Medicina Legal reveló detalles

Nuevos detalles se conocieron sobre el feminicidio de Natalia Villalba Angarita, la mujer de 36 años hallada sin vida dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, confirmó que la víctima murió a causa de un fuerte golpe en la cabeza y que su cuerpo fue desmembrado antes de ser ocultado en el equipaje donde posteriormente fue encontrado.

Las declaraciones del funcionario se conocen mientras avanza el proceso judicial contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster, señalado por las autoridades como el principal sospechoso del crimen.

Según explicó Cortés, el informe de necropsia ya fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta las audiencias correspondientes dentro del proceso penal.



"Sí, pues en este momento el caso de Natalia Villalba nosotros lo abordamos hace aproximadamente unos 15 días y entregamos ya los resultados a la Fiscalía General de la Nación. Ya se están haciendo todas las audiencias públicas por parte de la Fiscalía. En ella sí hubo un trauma contundente y ella, después del trauma, fallece. La manera y la causa de muerte se determinaron en la necropsia", afirmó el director de Medicina Legal.

El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, confirmó que Natalia Villalba falleció por un golpe contundente en la cabeza. Además, señaló que su cuerpo fue desmembrado para introducirlo en la maleta en la que fue encontrado en el norte de Bogotá. #VocesySonidos pic.twitter.com/nSP2it409U — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 1, 2026

Al ser consultado sobre la naturaleza de la lesión, Cortés precisó que el golpe fue recibido en la cabeza. De acuerdo con el funcionario, esa fue la causa que le ocasionó la muerte a la mujer antes de que el cuerpo fuera manipulado.

El director de Medicina Legal también confirmó que el cadáver fue desmembrado para poder ser introducido en la maleta gris en la que fue hallado por personal de aseo del edificio ubicado en la calle 95 con carrera 2, en el sector de Chapinero.

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"Cuando una persona llega en una maleta, generalmente es porque es descuartizada o por partes es incorporada a la maleta. Eso fue lo que sucedió con ella", explicó Cortés al referirse a las condiciones en las que fue recibido el cuerpo por los especialistas forenses.

El funcionario también se refirió a la presencia de agua en el lugar donde fue encontrado el cadáver. Según indicó, la ducha permanecía abierta, una condición que, desde el punto de vista forense, acelera el proceso de descomposición.

"Si el cuerpo está en una situación en la cual no hay humedad, se demora más la descomposición. Cuando se usa agua, es más rápida la descomposición del cuerpo", señaló.

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El principal sospechoso ya está en Colombia

El crimen ocurrió el pasado 18 de junio y desde entonces las autoridades desplegaron una investigación que permitió identificar como principal sospechoso a Matthew Ashley Foster.

El extranjero fue capturado inicialmente en el aeropuerto internacional de Quito, en Ecuador, luego de que la Fiscalía emitiera una orden de captura y solicitara una notificación roja de **Interpol>. Posteriormente fue expulsado de ese país y quedó en poder de investigadores del CTI tras su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado.

Además del delito de feminicidio agravado, las autoridades anunciaron que también le imputarán el cargo de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Durante la investigación, el Cuerpo Técnico de Investigación ha recopilado videos de cámaras de seguridad del edificio, registros de ingreso y salida de personas, fotografías publicadas por la víctima en redes sociales y diferentes elementos encontrados dentro del apartamento donde ocurrió el crimen.

Las autoridades también establecieron que el ciudadano británico registra antecedentes judiciales en el Reino Unido por procesos relacionados con acoso y violación de órdenes de alejamiento, información que hace parte del expediente que actualmente analiza la Fiscalía.

Entretanto, la familia de Natalia Villalba continúa pidiendo que el caso avance con celeridad. Su madre ha reiterado el llamado para que se haga justicia por la muerte de su hija, cuyo feminicidio ha generado conmoción en Bogotá y en el resto del país.