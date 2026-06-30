ANT denuncia ante la Fiscalía presuntos despojos y amenazas contra campesinos de reforma agraria

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, anunció que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos casos de despojo de tierras y amenazas contra campesinos beneficiarios de la reforma agraria por parte del Clan del Golfo. Estos hechos, según indicó, se habrían intensificado tras las recientes elecciones.

El funcionario aseguró que las denuncias buscan alertar sobre un posible patrón de intimidación en predios recuperados por el Estado y reiteró que la entidad continuará con los procesos de formalización de tierras durante el empalme de gobierno.

Harman afirmó que la ANT ha identificado amenazas en varias fincas entregadas a campesinos y advirtió sobre posibles nuevos casos de desplazamiento forzado en distintas regiones del país. “Ya hay un patrón de comportamiento en las fincas recuperadas por la reforma agraria. Hay más de seis fincas en las que han llegado a amenazar, a amedrentar a los campesinos en una semana. Nosotros no lo podemos pasar por alto, no podemos permitirlo. Y de forma clara y concreta, pongo en conocimiento de la Fiscalía quiénes serían los presuntos responsables de estas situaciones en cuatro regiones del país”, señaló.

El director indicó que las denuncias incluyen hechos ocurridos en Córdoba, el Magdalena Medio y el Meta, donde, según afirmó, se estarían presentando fenómenos de intimidación y desplazamiento. En ese contexto, mencionó a varios presuntos responsables.



Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Agencia Nacional de Tierras

“Estamos hablando de alias ‘Don Julio’, quien ha advertido a campesinos de las fincas de Puerto Boyacá y La Dorada que tienen que desocupar los predios; también en el departamento de Córdoba presuntamente estaría implicado en este fenómeno. Alias ‘Gina’ estaría asociada a algunas amenazas que están recibiendo los campesinos de esta región. Y también un señor de apellido Meyendorff, de quien recuperamos dos fincas: una en Puerto López, Meta, donde llegaron incluso a golpear a los campesinos y a herirlos con arma larga; y otra en Buenavista, Córdoba, donde, bajo ese mismo esquema, actores armados les dieron 48 horas para abandonar los predios”, manifestó.

Harman sostuvo que la ANT mantendrá el acompañamiento a las familias campesinas y pidió respaldo institucional para evitar nuevos hechos de violencia. “No están solas, la reforma agraria llegó para consolidarse. El mensaje al país es rodear esas fincas de la reforma agraria. Lo que ocurra o pase en esas fincas va a desatar un nuevo ciclo de violencia y de despojo en este país. Nosotros no lo podemos permitir”, afirmó.

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Finalmente, el director invitó al nuevo Gobierno a asumir una posición frente a las denuncias y a garantizar la protección de los beneficiarios de la reforma agraria. “Invito al nuevo gobierno a asumir una posición abierta sobre estos temas. Esto tiene que superar cualquier diferencia política, porque lo que no podemos naturalizar es que lleguen personas armadas a las fincas recuperadas para darle ultimátum a los campesinos y obligarlos a salir”, concluyó.

