Legalizan captura de ciudadano británico señalado por feminicidio de Natalia Villalba en Bogotá

El proceso judicial por el feminicidio de Natalia Villalba, la mujer de 36 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, avanzó con la legalización de la captura del ciudadano británico Foster Martinson, señalado por las autoridades como el presunto responsable del crimen.

La captura fue avalada por una juez penal de control de garantías de Bogotá, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador sostiene que Martinson habría causado la muerte de la mujer el pasado 18 de junio en un apartamento ubicado en el barrio Chicó.

El ciudadano británico fue detenido por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado, después de ser expulsado de Ecuador. Previamente, había sido capturado el viernes 26 de junio en el aeropuerto internacional de Quito, tras la emisión de una orden de captura por parte de la Fiscalía y la activación de una notificación roja de Interpol.

Según la investigación, Foster Martinson es el principal sospechoso del feminicidio de Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento de la localidad de Chapinero, hecho que generó conmoción en la capital del país.



Las audiencias concentradas para la imputación de cargos y la definición de la medida de aseguramiento continuarán el miércoles 1 de julio a las 8:00 de la mañana y se mantendrán bajo reserva. La suspensión fue autorizada por la juez, atendiendo una solicitud presentada por el procesado durante la diligencia judicial.