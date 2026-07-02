Feminicidio de Natalia Villalba se habría cometido presuntamente con un utensilio de cocina

En medio de la investigación por el feminicidio de la modelo y diseñadora gráfica Natalia Villalba, de 36 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, se conoció que el golpe contundente que le causó la muerte correspondería a un ataque propinado, presuntamente, con un utensilio de cocina.

El caso avanzará mientras el ciudadano británico Foster Martinson, señalado como presunto responsable del crimen, será posiblemente recluido en la cárcel la Modelo o en el establecimiento carcelario que disponga el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,Inpec.

De acuerdo con la investigación, una presunta obsesión y celos habrían motivado el feminicidio ocurrido el pasado 18 de junio. Las labores investigativas establecieron que Foster Martinson ingresó al apartamento con autorización de la víctima, aunque se registró en el libro de visitantes utilizando un nombre distinto al suyo.

Según el ente acusador, una vez dentro del inmueble el ciudadano británico habría atacado a Natalia Villalba con el objeto contundente, causándole la muerte. Posteriormente, presuntamente introdujo el cuerpo en una maleta, la trasladó hasta la ducha del apartamento, dejó abierta la llave del agua caliente y realizó maniobras para limpiar los rastros de sangre tanto en el lugar como en la ropa que llevaba puesta.



La investigación también señala que Foster Martinson permaneció aproximadamente tres horas en el apartamento. Antes de abandonar el edificio, presuntamente cambió su ropa, arrojó las prendas utilizadas al ducto de basuras y se llevó el teléfono celular de la víctima con el propósito de evitar que las autoridades establecieran un vínculo entre ambos.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó al ciudadano británico los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.

Tras la decisión de una juez de control de garantías de imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, Foster Martinson permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso penal. Su reclusión se cumplirá en la cárcel La Modelo de Bogotá o en el centro penitenciario que determine el Inpec.

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El ciudadano británico fue capturado el pasado 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. Al día siguiente fue expulsado hacia Colombia y, a su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura emitida por las autoridades colombianas.

