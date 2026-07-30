Juez suspende la Asamblea de Afiliados de Comfenalco Antioquia convocada para el 5 de agosto

Las disputas por decisiones directivas sobre el futuro de Comfenalco Antioquia parecen estar lejos de terminar tras nuevos recursos legales que inclusive implican a la Alcaldía de Medellín.

Un juez de la capital antioqueña suspendió de manera cautelar la Asamblea Extraordinaria de Afiliados de la caja de compensación convocada para el próximo 5 de agosto, en la que estaba prevista la elección de una nueva Junta Directiva, al considerar que aún existen cuestionamientos legales sobre el proceso.

La medida fue adoptada dentro de una acción de tutela presentada por la administración distrital, que argumentó que la resolución expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar para levantar la intervención administrativa a Comfenalco por parte del Gobierno nacional todavía no se encuentra en firme.

Según los accionantes, dicho acto administrativo fue objeto de un recurso de reposición y aún debe surtir el correspondiente trámite ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que la convocatoria a la asamblea carecería de sustento definitivo.



La controversia se suma a las tensiones que desde hace varios días rodean el manejo de la caja de compensación. La convocatoria para elegir una nueva Junta Directiva también despertó inquietud entre distintos sectores que advirtieron sobre una eventual influencia política en la conformación de ese máximo órgano de dirección.

Esto, por cuenta de versiones que hablan de una posible participación de personas cercanas al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, escenario que ha sido rechazado públicamente por organizaciones como el Comité Intergremial de Antioquia a través de su presidente ejecutivo, Nicolás Posada.

"Son 10 miembros del consejo directivo, cinco de los cuales son representantes de los sindicatos elegidos directamente por el presidente Petro y 5 representantes de los empresarios. No podemos permitir que Comfenalco, forcada con el esfuerzo de los trabajadores y empresarios antioqueños, termine al servicio de los intereses políticos de Petro y de Quintero", expuso.

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Tras conocerse el reciente fallo de tutela, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la suspensión de la asamblea y aseguró, a través de su cuenta de X, que "la Justicia pone freno a Petro en su intención de tomarse a Comfenalco. A dos días de dejar su nefasto Gobierno. Esta quería ser su última jugadita contra Antioquia".

Sobre la legalidad de las recientes actuaciones también en las últimas horas se había pronunciado la Procuraduría General con observaciones sobre el proceso de convocatoria a la Asamblea. El ente de control destacó, entre otros asuntos, que no se habría respetado los 10 días hábiles exigidos por los estatutos de Comfenalco, sino únicamente nueve, y por eso exigió revisar todos los procedimientos al respecto.

Quedaron viendo un chispero y no se pudieron meter a la fuerza a Comfenalco. Así es como nos gusta defender a Medellín, a su gente y a sus instituciones. Aquí les cuento👇 pic.twitter.com/8y2XqyCguV — Andrés Tobón (@tobonvillada) July 30, 2026