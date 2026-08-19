Lotería del Valle: premio mayor y secos del sorteo hoy miércoles 19 de agosto de 2026

La Lotería del Valle realizó el miércoles 19 de agosto de 2026 un nuevo sorteo, en el que puso en juego un premio mayor de $9.000 millones. En esta jornada, el número favorecido con el premio mayor fue el 8134, de la serie 284.

Resultados de la Lotería del Valle del 19 de agosto

Estos fueron los principales resultados del sorteo de la Lotería del Valle:

¿Cómo verificar si ganó la Lotería del Valle?

Para comprobar si un billete fue premiado, los jugadores deben revisar tanto el número como la serie y verificar que ambos coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo.

La entidad publica el listado completo de resultados y dispone de sus canales oficiales para que los participantes puedan confirmar la información y consultar los premios correspondientes.



Cabe recordar que, de acuerdo con la información suministrada, la Lotería del Valle realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horas de la noche.

La página oficial de la Lotería del Valle también ofrece información institucional y los resultados de sus diferentes sorteos.