En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Libro de la Verdad'
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia
Caso Kevin Acosta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 19 de agosto de 2026

Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 19 de agosto de 2026

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3311.

Hombre sorprendido y la Lotería del Meta de fondo.jpg
Lotería del Meta //
Foto: Facebook Lotería del Meta - Unplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

La Lotería del Meta realizó un nuevo sorteo este miércoles 19 de agosto de 2026, correspondiente a la edición 3311. En esta jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de ganar el premio mayor que fue para el número XXXX, de la serie XXX.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3311

Además del premio mayor, el sorteo 3311 entregó varios premios secos por diferentes valores. Estos fueron los números y series ganadores:

Últimas noticias

Baloto y Revancha.
Resultados de las loterías

Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 19 de agosto de 2026

Lotería del Valle resultados
Resultados de las loterías

Lotería del Valle: premio mayor y secos del sorteo hoy miércoles 19 de agosto de 2026

¿Cómo comprobar si un billete de la Lotería del Meta ganó?

Para verificar si un billete obtuvo alguno de los premios del sorteo 3311, es necesario comparar el número y la serie con los resultados oficiales. De acuerdo con las condiciones de cada premio, ambos datos deben coincidir para determinar si el billete es ganador.

También se recomienda consultar los canales oficiales de la Lotería del Meta antes de comenzar cualquier proceso de cobro. En estos espacios se pueden conocer los requisitos, plazos y condiciones establecidos para reclamar los premios.

Realizar esta comprobación directamente con fuentes oficiales ayuda a evitar errores, confusiones y posibles fraudes relacionados con resultados o supuestos premios de lotería.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería del Meta

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad