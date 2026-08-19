Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 19 de agosto de 2026

La Lotería del Meta realizó un nuevo sorteo este miércoles 19 de agosto de 2026, correspondiente a la edición 3311. En esta jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de ganar el premio mayor que fue para el número XXXX, de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3311

Además del premio mayor, el sorteo 3311 entregó varios premios secos por diferentes valores. Estos fueron los números y series ganadores:

¿Cómo comprobar si un billete de la Lotería del Meta ganó?

Para verificar si un billete obtuvo alguno de los premios del sorteo 3311, es necesario comparar el número y la serie con los resultados oficiales. De acuerdo con las condiciones de cada premio, ambos datos deben coincidir para determinar si el billete es ganador.

También se recomienda consultar los canales oficiales de la Lotería del Meta antes de comenzar cualquier proceso de cobro. En estos espacios se pueden conocer los requisitos, plazos y condiciones establecidos para reclamar los premios.



Realizar esta comprobación directamente con fuentes oficiales ayuda a evitar errores, confusiones y posibles fraudes relacionados con resultados o supuestos premios de lotería.