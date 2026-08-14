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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3310.

Logo de la Lotería del Meta, La llanerita de los colombianos, consulta de resultados de sorteos en Colombia.
Resultados Lotería del Meta, números ganadores premio mayor y secos.
Foto: Lotería del Meta
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

La Lotería del Meta realizó una nueva jornada de sorteos el viernes 14 de agosto de 2026, correspondiente a la edición 3310. En esta oportunidad, el premio mayor fue para el billete con el número 5370, de la serie 016.

Premio mayor de la Lotería de Meta - 14 de agosto.png

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Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3310

Además del premio mayor, la Lotería del Meta entregó diferentes premios secos, que permitieron distribuir millonarias sumas entre otros participantes.

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¿Cómo comprobar si un billete de la Lotería del Meta ganó?

Para determinar si un billete resultó ganador, es necesario comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales del sorteo. Ambos datos deben coincidir de acuerdo con las condiciones del premio.

También es recomendable consultar directamente los canales oficiales de la Lotería del Meta antes de iniciar cualquier trámite de cobro. Allí se pueden conocer los requisitos, los plazos establecidos y las condiciones para reclamar los premios.

Esta verificación permite evitar errores y posibles fraudes relacionados con resultados o supuestos premios de lotería.

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