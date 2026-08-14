Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

La Lotería del Meta realizó una nueva jornada de sorteos el viernes 14 de agosto de 2026, correspondiente a la edición 3310. En esta oportunidad, el premio mayor fue para el billete con el número 5370, de la serie 016.

Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3310

Además del premio mayor, la Lotería del Meta entregó diferentes premios secos, que permitieron distribuir millonarias sumas entre otros participantes.

¿Cómo comprobar si un billete de la Lotería del Meta ganó?

Para determinar si un billete resultó ganador, es necesario comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales del sorteo. Ambos datos deben coincidir de acuerdo con las condiciones del premio.

También es recomendable consultar directamente los canales oficiales de la Lotería del Meta antes de iniciar cualquier trámite de cobro. Allí se pueden conocer los requisitos, los plazos establecidos y las condiciones para reclamar los premios.



Esta verificación permite evitar errores y posibles fraudes relacionados con resultados o supuestos premios de lotería.