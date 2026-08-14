Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

La Lotería del Valle realizó el viernes 14 de agosto de 2026 un nuevo sorteo, en el que puso en juego un premio mayor de $9.000 millones. En esta jornada, el número ganador del premio mayor fue el 8134, correspondiente a la serie 284.

Resultados de la Lotería del Valle del 14 de agosto

Estos fueron los principales números y series favorecidos en el sorteo:

¿Cómo verificar si ganó la Lotería del Valle?

Para saber si un billete fue premiado, es necesario revisar tanto el número como la serie y comprobar que coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo.

La entidad publica el listado completo de ganadores y sus participantes también pueden consultar sus canales oficiales para confirmar los resultados. La Lotería del Valle realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horas de la noche.



Importante: el sitio oficial de la Lotería del Valle presenta información institucional y resultados de sus sorteos.