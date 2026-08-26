Resultado de la Lotería de Manizales, último sorteo hoy miércoles 26 de agosto de 2026

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 26 de agosto de 2026 su sorteo número 4970. El premio mayor quedó en manos del número XXXX, serie XXX, convirtiéndose en el boleto ganador del principal premio de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos, cuyos montos llegaron hasta los $300 millones. Estos fueron los principales resultados:

¿Cómo saber si ganó un billete de la Lotería de Manizales?

Para comprobar si un billete resultó ganador, es necesario comparar tanto el número como la serie del boleto con los resultados oficiales del sorteo.

También es recomendable revisar la imagen oficial de los resultados, ya que permite verificar con mayor precisión los números, las series y los premios correspondientes.



¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno, generalmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m.

Sin embargo, la programación puede modificarse por fechas especiales o decisiones de la organización. Por esta razón, los jugadores deben consultar los canales oficiales de la lotería para confirmar la fecha y hora del próximo sorteo.