Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026

La Lotería de Manizales realizó en la noche del viernes 14 de agosto de 2026 el sorteo 4968. En esta edición, el premio mayor quedó en manos del número XXXX, de la serie XXX, que se convirtió en el boleto ganador del principal premio de la noche.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo 4967 repartió múltiples premios secos, con incentivos que llegaron hasta los $300 millones.

¿Cómo saber si ganó en la Lotería de Manizales?

Para comprobar si un billete resultó ganador, los jugadores deben comparar el número y la serie de su boleto con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Manizales.

También es recomendable revisar la imagen oficial del sorteo, ya que esta permite confirmar con mayor precisión los números, las series y los premios correspondientes.



¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles en horario nocturno, generalmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m.

Sin embargo, el calendario puede presentar modificaciones por fechas especiales o decisiones de la organización. Por esta razón, los jugadores deben consultar los canales oficiales antes de cada jornada para confirmar la fecha y hora del próximo sorteo.