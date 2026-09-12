Incendios forestales consumieron casi 50 hectáreas de vegetación en Medellín y Bello

Un total de 45 incendios de cobertura vegetal han sido reportados en la jurisdicción de Corantioquia, de los cuales nueve emergencias evaluadas en campo dejan una superficie afectada verificada de 53,60 hectáreas, concentradas mayoritariamente en el Valle de Aburrá y subregiones del departamento.

Según el informe, los casos inspeccionados en Bello y Medellín especialmente en el sector de Boquerón y Barbosa suman 43,97 hectáreas, lo que equivale al 82 % del área verificada, presentando daños relevantes en suelo, flora, fauna y ecosistemas estratégicos, con indicios de origen humano en determinados eventos.

En cuanto a la recurrencia de conflagraciones, los municipios de Montebello y Santa Bárbara concentran conjuntamente el 22,2 % de los reportes, seguidos por Anorí con el 8,9 %, zonas donde las autoridades ambientales intensificarán las labores de vigilancia.

Paralelamente, Arbery Osorio, subdirector de sostenibilidad y gestión territorial, afirmó que hay 12 sistemas de acueducto con alertas de desabastecimiento, en municipios como Caicedo, Heliconia, Buriticá, Tarazá, Entrerríos, Venecia, Pueblorrico, Fredonia y Jericó; y siete sistemas con medidas de racionamiento en Pueblorrico, Fredonia, Jericó, Buriticá, Zaragoza, Tarazá y Entrerríos.



"Hemos realizado más de 555 visitas y diagnósticos a cuencas abastecedoras, reportando hasta el momento 19 de ellas con desabastecimiento o cortes producto del Fenómeno de El Niño", señaló Osorio.

La entidad ambiental precisó que estas situaciones no pueden atribuirse en su totalidad a los efectos del Fenómeno de El Niño. Así que mantendrán el monitoreo constante a las diferentes concesiones de agua en el territorio, con el propósito de regular el uso del recurso hídrico durante la temporada seca.