SuperGiros dona 15.000 millones de pesos para reconstruir 620 viviendas tras terremoto

La empresa SuperGiros destinará una cuota inicial de 15.000 millones de pesos para reconstruir 620 viviendas destruidas o averiadas por el sismo en el departamento del Chocó. La iniciativa contempla extenderse en fases posteriores hacia los departamentos del Valle del Cauca y la zona del Eje Cafetero.

Durante entrevista con Mañanas Blu, Edgar Páez, presidente de SuperGiros, detalló la magnitud de la intervención y el alcance de esta primera etapa: "Esta es nuestra primera fase después de todo lo que fue el censo que hicimos de los damnificados nuestros en todo lo que es el terremoto", precisó Páez.

El plan de infraestructura fue desarrollado a partir de un levantamiento técnico realizado por un equipo de ingenieros para determinar la gravedad de las afectaciones en cada predio.

El directivo señaló que las obras abarcarán intervenciones ajustadas a la disponibilidad de cada terreno. La compañía optó por edificar "casas en ladrillo o en bloque en una primera fase, siquiera 60 metros de habitación", cuyos espacios finales oscilarán entre los 60 y 70 metros cuadrados por unidad residencial.



Alcaldía de Cali.

La compañía proyecta habilitar 20 frentes de trabajo simultáneos con contratistas de diversas regiones para acelerar las entregas. El tiempo de ejecución por inmueble tomará entre 35 y 45 días, integrando un cronograma general estimado en dos años de trabajo continuo.



Reducción de carga fiscal y autoconstrucción

El presidente de la empresa resaltó que la intervención sobre las propiedades de sus colaboradores alivia directamente la presión operativa sobre los recursos estatales.

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Páez instó a que el sector privado asuma tareas similares para que las autoridades de todos los niveles puedan "redirigir sus recursos y enfrentar otras personas que no tengan esa facilidad".

El esquema de ejecución combinará personal técnico especializado con la participación activa de los propios beneficiarios y sus núcleos familiares.

"Vamos a manejar autoconstrucción. ¿Qué estamos invitando? Usted sabe que una cosa es llevar el maestro, llevar el ingeniero, pero hay mano de obra en los barrios", puntualizó el ejecutivo, indicando que la ayuda de familiares y allegados busca acelerar la entrega de los inmuebles.