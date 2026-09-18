¿Vuelve Thomas Greg & Sons tras declaración de urgencia manifiesta por contrato de pasaportes?

La declaratoria de urgencia manifiesta de la Cancillería para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una contratación temporal para atender la producción y suministro de las libretas. En ese escenario, una de las preguntas que surge es si Thomas Greg & Sons, empresa que durante años estuvo a cargo de este servicio, podría regresar.

El abogado Nicolás Dupont, demandante en el proceso que llevó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a ordenar la suspensión provisional de los convenios relacionados con el nuevo modelo de pasaportes, se refirió al tema en entrevista con Mañanas Blu. Dupont señaló que la urgencia manifiesta permite a la Cancillería realizar una contratación inmediata con el objetivo de evitar una interrupción del servicio, aunque evitó anticipar que esa decisión tenga un destinatario específico: “Yo no me quiero anticipar a decir que la urgencia manifiesta tenga nombre propio”.

Según explicó el abogado, la medida permite adoptar decisiones contractuales de manera inmediata ante la necesidad de garantizar la continuidad del servicio. La Cancillería informó que la urgencia manifiesta fue declarada el 17 de septiembre de 2026 y que la contratación que se derive de ella tendrá carácter transitorio y estará limitada a lo indispensable para mantener la expedición de pasaportes y visas.

Tribunal mantuvo la suspensión de los convenios

La decisión se produce después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negara las solicitudes de aclaración presentadas frente a la medida cautelar que suspendió provisionalmente los instrumentos relacionados con el nuevo modelo de pasaportes.



De acuerdo con la explicación entregada por Dupont en Mañanas Blu, varias de las partes habían solicitado al Tribunal precisar el alcance de la decisión. La Casa de la Moneda de Portugal pidió aclarar si la suspensión también cobijaba el convenio de cooperación con la Imprenta Nacional, mientras que la Cancillería y la Imprenta solicitaron orientación sobre las acciones que debían adoptar para garantizar la provisión de pasaportes.

El abogado explicó que el magistrado consideró que la decisión era suficientemente clara y que no correspondía al Tribunal indicarle al Ejecutivo cómo debía cumplirla: “Si bien debe garantizar en los términos que dijo el tribunal la provisión de los pasaportes y la no interrupción de un servicio público esencial, está en manos del gobierno decidir de qué manera debe cumplirse esa orden respetando los derechos de las y los colombianos”.

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La Cancillería, por su parte, señaló que la urgencia manifiesta fue declarada precisamente para cumplir la orden judicial y garantizar que el servicio continúe sin interrupciones. El Ministerio aseguró que las oficinas expedidoras y los consulados mantienen la atención y que las citas previamente programadas continúan vigentes.

Nuevos pasaportes Foto: Presidencia de la República

¿La urgencia manifiesta podría llevar de nuevo a Thomas Greg & Sons?

La posibilidad de que Thomas Greg & Sons participe nuevamente en la expedición de pasaportes surgió durante la entrevista a Dupont, debido a que la figura de urgencia manifiesta permite realizar una contratación inmediata. Sin embargo, el abogado demandante evitó señalar que exista una decisión en ese sentido.

Lo que sí es cierto es que una urgencia manifiesta en los términos en que lo ha comunicado la Cancillería permite a la Cancillería hacer una contratación inmediata para que no se interrumpa el servicio y para no poner en peligro también el patrimonio manifestó

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Dupont agregó que antes de definir la alternativa debe revisarse el estado actual de la operación, el inventario disponible y los alcances de la orden judicial: “Creo que también deben, deben evaluarse como todas las circunstancias actuales y el estado actual en el que están, el stock que usted ya mencionó, y así como la orden judicial para determinar como que cuál es la mejor forma de proceder”.

La información oficial de la Cancillería establece que la contratación derivada de la urgencia manifiesta será transitoria. Paralelamente, el Ministerio inició la estructuración de una licitación pública para atender de manera permanente la necesidad relacionada con la expedición de pasaportes.

La discusión sobre el stock de pasaportes

Uno de los asuntos mencionados durante la entrevista fue el inventario de libretas de pasaportes entregadas por la Casa de la Moneda de Portugal a la Imprenta Nacional. La Cancillería había solicitado al Tribunal autorización para utilizar el stock existente mientras se definía una alternativa que permitiera garantizar la continuidad del servicio. Blu Radio informó que el trámite de una solución alternativa podría tardar alrededor de tres meses: Dupont sostuvo que no correspondía al Tribunal explicar al Ejecutivo cómo utilizar un inventario específico.

No era una función del tribunal explicarle al Ejecutivo qué debe hacer operativamente para cumplir con una orden judicial. Eso lo debe saber hacer el Ejecutivo DIJO

Dupont pide información sobre el nuevo modelo de pasaportes

Otro de los puntos señalados por Dupont está relacionado con la información sobre la operación del nuevo esquema de expedición de pasaportes. El abogado recordó que la medida cautelar no solamente exige garantizar la prestación del servicio, sino también entregar información sobre el funcionamiento del modelo implementado.

Según explicó durante la entrevista, entre los datos que deberían conocerse están el lugar donde se imprimen las libretas y los mecanismos utilizados para su transporte y seguridad. “Nos dé una información que hasta el día de hoy no tenemos: dónde se están imprimiendo las libretas, con qué mecanismos de seguridad se están transportando”.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había suspendido provisionalmente los convenios relacionados con el nuevo modelo mientras continúa el proceso judicial iniciado mediante una acción popular presentada por Dupont.

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¿Qué pasará con el nuevo pasaporte?

Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de que la suspensión del nuevo modelo implicara regresar al diseño anterior del pasaporte colombiano. Dupont señaló que la decisión judicial no establece que deba retomarse un modelo específico de libreta: “La decisión del juez no implica regresar a cierto esquema de contratación y mucho menos especifica qué características debe tener el pasaporte que viene”.

En ese sentido, planteó que la discusión no debería centrarse exclusivamente en regresar al documento anterior, sino en definir las características que deberá tener el pasaporte que se produzca bajo el esquema que finalmente adopte el Gobierno: “Me gustaría pensar menos en regresar a un pasaporte específico y más en avanzar hacia un pasaporte mejor, hacia el pasaporte que merece la ciudadanía”.