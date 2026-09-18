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Colombia registra 14 incendios forestales activos: ocho están en Tolima

Los incendios activos aumentaron de 12 a 14 durante las últimas horas. En total, 22 emergencias permanecen en seguimiento en el país, de las cuales ocho ya están controladas.

Incendios forestales.
Incendios forestales.
Suministrada.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

El número de incendios forestales en seguimiento en el país aumentó durante las últimas horas. Según el balance con corte a las 8:00 de la mañana de este viernes 18 de septiembre, 22 emergencias permanecen bajo monitoreo; 14 están activas y ocho controladas.

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Frente al reporte de las 6:00 de la tarde del jueves, cuando había 18 incendios en seguimiento, la cifra aumentó en cuatro. Los casos activos pasaron de 12 a 14, mientras que los controlados subieron de seis a ocho.

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Tolima continúa concentrando la mayor cantidad de emergencias activas, con ocho, ubicadas en Ataco, Villarrica, Prado, Villahermosa, Armero, Ortega, Alvarado y San Luis.

En Cundinamarca permanecen activos los incendios de Topaipí y Nilo; mientras que en Valle del Cauca continúan los de Guadalajara de Buga y Cali. A estos se suman los reportados en Santander de Quilichao, Cauca, y Mallama, Nariño.

Uno de los cambios frente al balance anterior se registra en Paime, Cundinamarca, donde el incendio que permanecía activo en la vereda San Santuario ahora permanece como controlado, al igual que el caso en San Juan de Rioseco.

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Los otros incendios controlados se encuentran en Huila, Santander y Tolima. En este último departamento hay cuatro bajo esta condición, además de los ocho que continúan activos.

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