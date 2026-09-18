Nuevo sismo en Chocó en la tarde de este viernes

Un nuevo sismo en Colombia. Esta vez en el municipio de Istima, Chocó, con una magnitud de 4.4, pese a que el informe preliminar del SGC indicaba que era de 4.0. El movimiento telúrico ocurrió a la 1:41 de la tarde de este viernes, 18 de septiembre.
Según la información del SGC, el epicentro del temblor fue localizado en el departamento del Chocó, a 26 kilómetros de Sipí. El evento sísmico tuvo una profundidad de 46 kilómetros, con coordenadas de latitud 4,43 y longitud -76,72.
En la misma publicación de la entidad, diferentes usuarios afirmaron haber sentido este temblor en municipios como Roldanillo, Yumbo, Palmira, Pereira, Calarcá, Sevilla, Manizalez y, por su puesto, Cali.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-18, 13:41 hora local Magnitud 4.4. Profundidad 46 km, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/eVPMEAKN9d— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 18, 2026
El boletín del organismo geológico ubica el epicentro en una zona del departamento de Chocó, mientras que en el mapa aparecen señaladas diferentes estaciones de monitoreo y algunas de las principales ciudades de la región y del centro-occidente del país, entre ellas Quibdó, Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué y Cali.
El nuevo temblor se presenta en una región del país con frecuente actividad sísmica. El SGC recordó en el propio boletín que “la información proporcionada en este boletín está sujeta a cambios”, por lo que los datos del evento podrían ser actualizados posteriormente.
Por ahora, los datos suministrados por el Servicio Geológico Colombiano establecen que el movimiento tuvo magnitud 4,4, ocurrió a la 1:41 de la tarde, tuvo una profundidad de 46 kilómetros y fue localizado a 26 kilómetros de Sipí, Chocó.
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