Nuevo sismo en Chocó en la tarde de este viernes

Un nuevo sismo en Colombia. Esta vez en el municipio de Istima, Chocó, con una magnitud de 4.4, pese a que el informe preliminar del SGC indicaba que era de 4.0. El movimiento telúrico ocurrió a la 1:41 de la tarde de este viernes, 18 de septiembre.

Según la información del SGC, el epicentro del temblor fue localizado en el departamento del Chocó, a 26 kilómetros de Sipí. El evento sísmico tuvo una profundidad de 46 kilómetros, con coordenadas de latitud 4,43 y longitud -76,72.

En la misma publicación de la entidad, diferentes usuarios afirmaron haber sentido este temblor en municipios como Roldanillo, Yumbo, Palmira, Pereira, Calarcá, Sevilla, Manizalez y, por su puesto, Cali.

El boletín del organismo geológico ubica el epicentro en una zona del departamento de Chocó, mientras que en el mapa aparecen señaladas diferentes estaciones de monitoreo y algunas de las principales ciudades de la región y del centro-occidente del país, entre ellas Quibdó, Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué y Cali.



El nuevo temblor se presenta en una región del país con frecuente actividad sísmica. El SGC recordó en el propio boletín que “la información proporcionada en este boletín está sujeta a cambios”, por lo que los datos del evento podrían ser actualizados posteriormente.

Por ahora, los datos suministrados por el Servicio Geológico Colombiano establecen que el movimiento tuvo magnitud 4,4, ocurrió a la 1:41 de la tarde, tuvo una profundidad de 46 kilómetros y fue localizado a 26 kilómetros de Sipí, Chocó.

Foto: SGC