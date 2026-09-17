Esto dice el SGC sobre cuándo, dónde y a qué hora ocurrirá un próximo temblor

Hasta cinco temblores de magnitud superior a 4,0 se han registrado en un solo día en el departamento del Chocó, algo que ha mantenido en alerta a toda la población sobre cuándo, dónde y a qué hora ocurrirá un próximo, en especial por el temor que hay detrás de lo sucedido el pasado 10 de agosto.

Ante esto, a través de un comunicado, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y fue enfático con una cosa: no se puede predecir cuándo, dónde y a qué hora ocurrirá un próximo, por ende, pidieron evitar hacer caso a información en redes sociales o de terceros que aseguran dar fechas en que podría ocurrir un sismo en el país.

"En Colombia se registran, en promedio, 2500 sismos al mes, lo que equivale a 83 diarios. Aunque los monitoreamos permanentemente a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia, la ciencia aún no puede predecir fecha, hora y lugar de un próximo sismo", puntualizó el SGC.

Sismo hoy en Colombia Gemini

Aseguraron que ni ellos pueden asegurar si estos efectos podrían ser indicios de un próximo terremoto, o si habrá temblores en otras regiones, pues la ciencia solo investiga la intensidad y la zonas con mayor presencia de sismos, además de la razones detrás de lo que los produce.



"Los sismos aún no pueden predecirse, pero gracias a la ciencia, la memoria, los documentos históricos y el monitoreo, entre otros, conocemos mejor la actividad sísmica en Colombia (...) Esta información es clave para ser tenida en cuenta en el ordenamiento territorial, la gestión del riesgo y en la planeación de infraestructura sismorresistente", explicaron.

Por ende, se pidió a la ciudadanía mantenerse alerta a través de los canales oficiales del SGC y entidades oficiales ante cualquier novedad para evitar caer en información falsa que solo lleve a la preocupación colectiva sin razón por voceros "mentirosos" en este tipo de situaciones.