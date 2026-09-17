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Esto dice el SGC sobre cuándo, dónde y a qué hora ocurrirá un próximo temblor

En los últimos días se han reportados diversos temblor en la región del Pacífico, por eso, el SGC emitió una alerta para tener en cuenta sobre cuándo, dónde y a qué hora ocurrirá un próximo.

Mapa satelital de Colombia con un epicentro sísmico resaltado y ondas de propagación que representan un temblor detectado en la región andina del país.
Imagen de referencia sobre actividad sísmica en Colombia que muestra un epicentro y la propagación de ondas sísmicas sobre un mapa satelital del territorio nacional.
Foto creada con ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Hasta cinco temblores de magnitud superior a 4,0 se han registrado en un solo día en el departamento del Chocó, algo que ha mantenido en alerta a toda la población sobre cuándo, dónde y a qué hora ocurrirá un próximo, en especial por el temor que hay detrás de lo sucedido el pasado 10 de agosto.

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Ante esto, a través de un comunicado, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y fue enfático con una cosa: no se puede predecir cuándo, dónde y a qué hora ocurrirá un próximo, por ende, pidieron evitar hacer caso a información en redes sociales o de terceros que aseguran dar fechas en que podría ocurrir un sismo en el país.

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"En Colombia se registran, en promedio, 2500 sismos al mes, lo que equivale a 83 diarios. Aunque los monitoreamos permanentemente a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia, la ciencia aún no puede predecir fecha, hora y lugar de un próximo sismo", puntualizó el SGC.

Gráfico topográfico que muestra el área de alcance de un movimiento telúrico en el territorio colombiano. Las ondas rojas indican la difusión de la energía sísmica desde la zona epicentral.
Sismo hoy en Colombia
Gemini

Aseguraron que ni ellos pueden asegurar si estos efectos podrían ser indicios de un próximo terremoto, o si habrá temblores en otras regiones, pues la ciencia solo investiga la intensidad y la zonas con mayor presencia de sismos, además de la razones detrás de lo que los produce.

"Los sismos aún no pueden predecirse, pero gracias a la ciencia, la memoria, los documentos históricos y el monitoreo, entre otros, conocemos mejor la actividad sísmica en Colombia (...) Esta información es clave para ser tenida en cuenta en el ordenamiento territorial, la gestión del riesgo y en la planeación de infraestructura sismorresistente", explicaron.

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Por ende, se pidió a la ciudadanía mantenerse alerta a través de los canales oficiales del SGC y entidades oficiales ante cualquier novedad para evitar caer en información falsa que solo lleve a la preocupación colectiva sin razón por voceros "mentirosos" en este tipo de situaciones.

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