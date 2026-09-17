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Temblores hoy en Colombia, 17 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro

El último temblor que ha registrado el SGC es el de Sipí, Chocó.

Mapa de Colombia con un epicentro rojo iluminado al suroccidente y un gráfico de sismograma de color rojo en el lado derecho.
Ilustración gráfica que muestra la ubicación del epicentro de un movimiento telúrico sobre el mapa de Colombia junto a la gráfica de ondas sísmicas.
Recreación con ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios sismos durante la madrugada y las primeras horas de este jueves 17 de septiembre de 2026, principalmente en los departamentos de Chocó, Santander y Bolívar.

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Los movimientos telúricos registrados tuvieron magnitudes entre 2,3 y 3,5, con profundidades que van desde los 124 kilómetros hasta eventos catalogados como superficiales.

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Temblores registrados hoy en Colombia

De acuerdo con el reporte del SGC, estos son los sismos registrados durante las primeras horas del 17 de septiembre, organizados del más reciente al más antiguo:

  • Magnitud 3,1: Sipí, Chocó — 6:33 a. m. — profundidad de 43 km.
  • Magnitud 2,5: Montecristo, Bolívar — 6:01 a. m. — superficial.
  • Magnitud 3,5: Istmina, Chocó — 4:46 a. m. — profundidad de 45 km.
  • Magnitud 3,1: Medio San Juan (Andagoya), Chocó — 4:19 a. m. — profundidad de 38 km.
  • Magnitud 3,4: Sipí, Chocó — 4:00 a. m. — profundidad de 43 km.
  • Magnitud 2,3: Puente Nacional, Santander — 3:54 a. m. — profundidad de 124 km.
  • Magnitud 2,3: Simacota, Santander — 2:45 a. m. — profundidad de 96 km.

¿Cuál fue el temblor más fuerte de hoy?

El movimiento de mayor magnitud entre los reportados hasta este corte ocurrió a las 4:46 a. m. en Istmina, Chocó, con una magnitud de 3,5 y una profundidad de 45 kilómetros.

Otros dos sismos registrados en Chocó durante la madrugada también superaron la magnitud 3: uno de 3,4 en Sipí y otro de 3,1 en Medio San Juan (Andagoya).

¿Por qué tiembla en Colombia?

Colombia registra actividad sísmica debido a su ubicación geológica y a la interacción de estructuras tectónicas en la región. Por esta razón, el país cuenta con una Red Sismológica Nacional encargada de monitorear permanentemente los movimientos que ocurren en el territorio.

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La información sobre magnitud, profundidad y ubicación puede ser actualizada por el SGC a medida que se analizan los datos registrados por sus estaciones.

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Temblor hoy

Servicio Geológico Colombiano - SGC

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