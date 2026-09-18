Regresa Nicky Jam a Cali: más de 1.000 artistas sueñan con abrir el concierto

El 21 de noviembre será una fecha especial para los seguidores de Nicky Jam en Cali. Ese día el Pascual Guerrero recibirá al puertorriqueño en un concierto que apunta a ser algo inolvidable, en medio de un proceso de reconstrucción que atraviesa la sultana del Valle tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

El puertorriqueño siempre ha sido muy cercano al público colombiano y, por eso, buscará que este evento sea un puente para nuevas oportunidades que impulsan a toda la capital del Valle ante más de 30.000 personas que se espera lleguen al Pascual esa noche.

Bajo el concepto “CALI ESTAMOS ACTIVOS: VOLVEREMOS A FLORECER Y MÁS FUERTES”, el espectáculo busca convertirse en una gran celebración para la ciudad y en una noche para reencontrarse con la música, la energía y los grandes éxitos que han marcado la carrera de Nicky Jam.

Montano y Nicky Jam // Foto: Instagram @mont4no

Una oportunidad para nuevos artistas

No solo será un espacio para los fans, sino también buscan que sea para los artistas locales y por eso buscan en medio de una convocatoria para 1.000 personas en donde se encuentra al idóneo para abrir esta fecha en la capital del Valle.



A pocos días de su lanzamiento, la convocatoria ya supera los 1.000 inscritos, con participantes de Cali y diferentes ciudades de Colombia que buscan cumplir el sueño de cantar frente a miles de personas y compartir escenario con una de las figuras más importantes de la música urbana.

Maisak y Nicky Jam // Crédito: Kevin Alexis Castaño

Nicky Jam y su amor por Cali

La iniciativa, liderada por Live Music Concerts junto a su organizador Rodrigo Guerrero, busca que el concierto de Nicky Jam trascienda la presentación del artista internacional y se convierta también en una plataforma para el talento nacional. La producción y logística del evento ya avanzan en la preparación de una noche de gran formato, mientras crece la expectativa entre los seguidores de la música urbana y entre los artistas que aspiran a tener la oportunidad de presentarse ante un público superior a las 30.000 personas.

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Más allá de la música, el evento pretende enviar un mensaje de esperanza y resiliencia a Cali y al Valle del Cauca. Bajo el lema “CALI ESTAMOS ACTIVOS: VOLVEREMOS A FLORECER Y MÁS FUERTES”, la organización prepara además una sorpresa especial para algunas de las personas más afectadas por la reciente situación que atravesó la región. Los detalles de esta iniciativa serán revelados próximamente a través de las redes sociales oficiales de Nicky Jam y de la organización, en una jornada que busca reunir entretenimiento, talento local y un mensaje de unión para la ciudad.