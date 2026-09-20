En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Borja
Villa de Leyva
Liga BetPlay
Lotería de Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, fue trasladado a la cárcel de Villahermosa en Cali

Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, fue trasladado a la cárcel de Villahermosa en Cali

El exmandatario inicialmente se encontraba recluído en la Escuela de Carabineros de Cali, después de haber sido condenado a 21 años de prisión por corrupción.

Traslado de Juan Carlos Abadía hacia la cárcel de Cali.
INPEC.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

A las 11:30 de la noche de este sábado se realizó el traslado del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, desde un centro asistencial de la ciudad de Cali, hasta la cárcel de Villahermosa.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Abadía fue llevado a una clínica después de haber sufrido una descompensación en la Escuela de Carabineros de la Policía de Cali en la que se encontraba recluido, tras ser notificado de este traslado.

Últimas noticias

Demolición del Molino Rojo en Cali.
Pacífico

Demoliciones de edificios afectados por el terremoto en Cali costarían hasta $2.000 millones

Bulevar del Río en Cali.
Pacífico

El Bulevar del Río en Cali le apuesta al Amor y la Amistad para iniciar su recuperación económica

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó la llegada de Abadia a la cárcel de Villahermosa, asegurando que su percance habría sido simulado para evitar el procedimiento.

Juan Carlos Abadía se creía intocable, desde el pabellón especial de la escuela de carabineros en Cali hacía y deshacía. Participando en política, ponía y quitaba funcionarios, y definía contratos”, señaló el presidente De La Espriella.

El mandatario aseguró que él personalmente dio la orden para que el exgobernador del Valle del Cauca saliera de la clínica hacia una cárcel de verdad, donde deberá seguir cumpliendo con su condena de 21 años y 7 meses de prisión por delitos relacionados con corrupción.

Relacionados

Juan Carlos Abadía

Valle del Cauca

Cali

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad