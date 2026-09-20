Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, fue trasladado a la cárcel de Villahermosa en Cali

A las 11:30 de la noche de este sábado se realizó el traslado del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, desde un centro asistencial de la ciudad de Cali, hasta la cárcel de Villahermosa.

Abadía fue llevado a una clínica después de haber sufrido una descompensación en la Escuela de Carabineros de la Policía de Cali en la que se encontraba recluido, tras ser notificado de este traslado.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el traslado del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, hacia la cárcel de Villahermosa en Cali, donde seguirá cumpliendo su condena de 21 años de prisión por corrupción. pic.twitter.com/ySsZVS6pIh — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 20, 2026

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó la llegada de Abadia a la cárcel de Villahermosa, asegurando que su percance habría sido simulado para evitar el procedimiento.

“Juan Carlos Abadía se creía intocable, desde el pabellón especial de la escuela de carabineros en Cali hacía y deshacía. Participando en política, ponía y quitaba funcionarios, y definía contratos”, señaló el presidente De La Espriella.



El mandatario aseguró que él personalmente dio la orden para que el exgobernador del Valle del Cauca saliera de la clínica hacia una cárcel de verdad, donde deberá seguir cumpliendo con su condena de 21 años y 7 meses de prisión por delitos relacionados con corrupción.