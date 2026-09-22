Dos platos colombianos muy queridos, entre las peores comidas callejeras del mundo, según TasteAtlas

En el mundo existen varios rankings sobre gastronomía, como los de los mejores restaurantes, comidas o barrios, entre otros. Sin embargo, hay una clasificación en la que ninguna preparación busca aparecer: las 100 comidas callejeras peor calificadas del mundo de TasteAtlas, donde dos preparaciones tradicionales de Colombia aparecen.

La clasificación fue actualizada el pasado 16 de agosto y se construye a partir de las valoraciones de los usuarios en la plataforma. TasteAtlas aclara que el resultado no corresponde a una evaluación técnica realizada por chefs o instituciones gastronómicas.

En esta ocasión, se registraron 96.041 valoraciones, de las cuales 61.874 fueron consideradas legítimas por la plataforma. Para ello, TasteAtlas utiliza sistemas destinados a identificar usuarios reales y descartar votos automatizados o asociados con nacionalismos, determinando que la hormiga culona y el bollo, entran dentro del ranking.

¿Qué posición ocupa la hormiga culona en el ranking?

Hormigas culonas Foto: Getty images

La hormiga culona es la preparación colombiana que se ubica más cerca de la parte superior de la clasificación, en el puesto ocho, con una calificación de 2,7 sobre cinco.

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El producto se relaciona principalmente con Santander y su origen se relaciona con las prácticas alimentarias del pueblo indígena guano. Su recolección suele realizarse durante la temporada de lluvias, cuando estas hormigas salen de sus nidos por un periodo limitado.

Después de ser recolectados, estos insectos son limpiados, sumergidos en agua con sal y posteriormente tostados o fritos. En Colombia se encuentran normalmente en mercados, carreteras y establecimientos especializados, además de algunas propuestas gastronómicas.

TasteAtlas describe su sabor como salado y crujiente, con características que compara con la cáscara del maní o el chicharrón.

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La posición actual también representa un cambio frente a versiones anteriores. En 2023, la hormiga culona ocupaba el segundo lugar de este mismo listado y ahora aparece en el octavo.

¿En qué puesto quedó el bollo colombiano?

El bollo aparece en la casilla 48 del ranking de 2026. La preparación hace parte de la gastronomía del Caribe colombiano y se elabora con masas de maíz, yuca o, en algunas ocasiones, papa.

La mezcla se envuelve en hojas y posteriormente se cocina. Dependiendo de la preparación, puede acompañar quesos, carnes, pescados, suero costeño y diferentes desayunos.

Al igual que ocurrió con la hormiga culona, su ubicación cambió frente a 2023. En esa versión del listado, el bollo estaba en el décimo puesto y ahora ocupa la posición 48.

¿Qué significa que estén entre las peores comidas callejeras?

La clasificación de TasteAtlas se refiere a la comida callejera y no necesariamente a la comida rápida. La categoría incluye preparaciones que se venden en calles, plazas, mercados y puestos informales.

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Por ello, el listado no constituye una clasificación técnica de la gastronomía de los países mencionados ni una conclusión sobre la calidad de cada preparación.

Las posiciones dependen de las votaciones recibidas en la plataforma y pueden cambiar con el tiempo. De hecho, TasteAtlas señala que aspectos como la familiaridad con determinados ingredientes, las diferencias culturales y las experiencias personales pueden influir en las calificaciones.

En la actualización de 2026, las anguilas en gelatina de Londres ocupan el primer puesto, con una puntuación de 2,0. Los gusanos de seda fritos de Tailandia, conocidos como hon mhai, también registran 2,0, mientras que la hamburguesa de ramen de Nueva York aparece en el tercer lugar, con 2,1.

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Así, aunque la hormiga culona y el bollo continúan dentro de las 100 preparaciones con menor puntuación de TasteAtlas, sus posiciones cambiaron frente al listado de 2023.