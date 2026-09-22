Sueño cumplido: mujer que nunca tuvo fiesta de quince logró cumplir su sueño a los 60 años

A sus 60 años, Nubia López, una mujer santandereana radicada en Barranquilla y que trabaja como agente inmobiliario, demostró que nunca es tarde para hacer realidad los anhelos del corazón. Al llegar a sus seis décadas de vida, celebró la fiesta de quince que sus padres no pudieron ofrecerle en su adolescencia por limitaciones económicas.

La celebración no escatimó en detalles tradicionales. Nubia hizo su entrada acompañada por sus nietos, luciendo un vestido azul adornado con corona y un velo en tonos blanco y plata. Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el tradicional baile del vals, en el que danzó junto a los hombres de su familia, entre ellos su hijo y su hermano, Fernando Gónzales, quien viajó a Barranquilla exclusivamente para esta fecha.

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El gesto familiar provocó una ola de felicitaciones y admiración entre allegados y usuarios de redes sociales. Además, sus tres hijas fueron las encargadas de organizar la velada, la cual estuvo acompañada de emotivas palabras y hasta de unos minutos de canto.



Nubia López bailando el vals junto a su hermano Fernando López. Blu radio.

Nubia López bailando el vals junto a su hijo. Blu radio.

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"60 es solo un número"

Celebración al estilo quinceañero. Blu Radio.

Para Nubia, el festejo representó el cumplimiento de una promesa personal formulada tiempo atrás. Con profunda alegría, la protagonista recordó la motivación detrás de la fiesta:

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"Siempre lo dije: si Dios me da vida y llegar a los 60, yo los quiero celebrar como los 15 que no tuve. Le doy gracias a Dios por haberme cumplido mi sueño de haber logrado celebrar, llegar hasta los 60 años y poder celebrarlos con las personas que me aprecian, con mi familia".

Pese al paso de los años, la agasajada aseguró conservar el mismo entusiasmo jovial de su juventud.

"60 es un número solamente, pero realmente yo me siento como de 15. Me siento muy feliz. Fue una experiencia muy hermosa, me la gocé todita. Estos 60 para mí fue algo diferente, fue algo inolvidable, fue algo que no se va a repetir", expresó.

Una historia de fortaleza y perseverancia

Nubia López con su vestido de quinceañera. Blu radio.

Detrás de las luces y el vals hay una trayectoria de esfuerzo continuo. Nubia estuvo casada durante 30 años y lleva cinco años separada. A lo largo de su vida ha salido adelante de manera independiente con perseverancia y fe.

"Yo soy una mujer de 60, pero vivo el día a día. Confío en Dios y todo lo que me propongo lo consigo. Me la guerreo todos los días, pero sigo adelante con mucha fortaleza, como una mujer echada para adelante, como una mujer que no piensa sino en el día de hoy, vive el momento", relató.

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Como mensaje final para quienes guardan anhelos postergados, dedicó unas palabras de motivación a todas las mujeres.

"Yo quiero decirle a todas aquellas mujeres que nunca tuvieron sus 15 años, que se animen y que celebren los cumpleaños como nunca en la vida, porque es nacer de nuevo. Nosotros valemos mucho y nosotros podemos cumplir nuestros sueños, y los sueños sí se cumplen si uno se lo propone", finalizó.