Fiesta de 15 años terminó en tragedia: padre de la quinceañera y otras dos personas murieron

Una fiesta de 15 años acabó en tragedia luego de que varios asistentes presentaran graves quebrantos de salud horas después del evento. El saldo fue de tres personas fallecidas y al menos 14 más hospitalizadas por una presunta intoxicación.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Puerto Valle, perteneciente al municipio de Salamanca, en el estado mexicano de Guanajuato. Allí, familiares, amigos y vecinos se reunieron para acompañar a una adolescente en la celebración de sus quince años, sin imaginar que la reunión terminaría desencadenando una de las peores tragedias registradas recientemente en la zona.

Según reportaron autoridades y medios locales, los primeros síntomas comenzaron a manifestarse durante la madrugada, cuando varios invitados empezaron a sentirse mal casi al mismo tiempo. Ante la gravedad de los cuadros clínicos, los organismos de emergencia desplegaron un operativo para trasladar a los afectados a diferentes centros asistenciales de la región.

Pexels y AFP

La situación generó alarma entre los asistentes y sus familiares, debido a que el número de personas afectadas aumentó rápidamente. Los pacientes presentaban síntomas compatibles con una intoxicación severa, por lo que fueron atendidos de manera prioritaria por personal médico.



Las víctimas mortales fueron tres familiares cercanos de la joven homenajeada. Dos de ellas, de 39 y 28 años, fallecieron mientras eran trasladadas para recibir atención médica.

Horas más tarde se confirmó la muerte de una tercera persona: el padre de la quinceañera, quien permanecía hospitalizado bajo observación debido a la gravedad de su estado de salud.

Entretanto, al menos 14 invitados continuaban bajo tratamiento médico mientras especialistas monitoreaban su evolución. Las autoridades sanitarias mantienen seguimiento permanente de los casos para prevenir posibles complicaciones derivadas de la sustancia que habría provocado la intoxicación.

Licor adulterado. Foto: Unsplash

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Tras conocerse la magnitud de lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una investigación para establecer las causas exactas de las muertes y de las hospitalizaciones. Una de las principales hipótesis de los investigadores apunta al consumo de tequila presuntamente adulterado que habría sido servido durante la celebración.

Como parte de las diligencias judiciales, peritos y agentes ministeriales realizaron inspecciones en el lugar de los hechos y recolectaron varias botellas de licor para practicarles análisis químicos y toxicológicos. Los resultados serán fundamentales para determinar si las bebidas contenían sustancias peligrosas para la salud.

Además, los investigadores comenzaron a recopilar testimonios de familiares, organizadores e invitados con el fin de reconstruir los hechos y establecer cómo llegó el alcohol al festejo. Las autoridades buscan determinar si existieron irregularidades en la distribución o comercialización de las bebidas consumidas durante la reunión.