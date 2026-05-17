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Ataque con dron contra una boda deja al menos ocho muertos y varios heridos

El bombardeo desató pánico entre los asistentes, mientras los heridos fueron atendidos en centros médicos de la región.

Matrimonio
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de may, 2026

Al menos ocho personas murieron y varias más resultaron heridas este domingo en un ataque con dron contra una boda colectiva.

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El bombardeo impactó durante la celebración y sembró el pánico entre los asistentes, mientras que los heridos fueron atendidos por los servicios sanitarios de la región.

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El hecho ocurrió en la localidad de Ténin Bourguade, en la región de San, en el centro de Mali, informaron a EFE fuentes médicas.

Por el momento, no hay declaraciones oficiales sobre el suceso.

El ataque se produce en un contexto de tensión en Mali, después de la ofensiva lanzada el 25 de abril por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel) y el Movimiento de Liberación del Azawad (FLA), que causó, entre otros hechos, la muerte del ministro de Defensa, Sadio Camara.

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