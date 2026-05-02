Habla mujer que le tiró pintura negra a su cuñada para arruinarle la boda y revela por qué lo hizo

Un ataque inesperado en medio de una ceremonia de matrimonio en Maidstone, Kent, desató una polémica que trascendió fronteras. Antonia “Toni” Eastwood, de 49 años, arrojó pintura negra sobre el vestido de su cuñada, Gemma Monk, en pleno evento, generando conmoción entre los asistentes y en redes sociales. Ahora, tras la condena judicial, la mujer decidió explicar las razones detrás de su comportamiento.

Según relató Eastwood, su actuar estuvo motivado por un supuesto episodio ocurrido años atrás. “Ella intentó arruinar mi boda primero”, afirmó la mujer, quien aseguró que Monk habría intentado hacerla tropezar mientras caminaba hacia el altar en su propio matrimonio, tres años antes. Por estos hechos recientes, la justicia la condenó a 10 meses de prisión en suspenso, además de imponerle 160 horas de trabajo comunitario y el pago de una compensación.

La versión de Eastwood fue respaldada parcialmente por su pareja, Ashley Eastwood, hermano de la novia. “Podías ver que tenía el pie en el pasillo cuando Toni pasó”, aseguró. Además, añadió que el conflicto entre ambas mujeres se habría intensificado por celos. “Era un tema de celos, porque ella no se casaba y tampoco quería que yo estuviera con Toni”, sostuvo.

Sin embargo, Gemma Monk rechazó estas acusaciones y negó cualquier intento de sabotaje. “Es ridículo, soy muy baja como para hacerla tropezar. Miré el video y no pasó nada”, respondió, reconociendo únicamente que existía una relación tensa entre ambas.



🇹🇷 | Minutos antes de la boda, la hermana del novio lanzó pintura negra sobre el vestido de novia.



La novia, que había superado recientemente un cáncer, decidió seguir adelante y casarse a pesar del incidente. pic.twitter.com/JNheNoyoXX — Actualidad Mundial (@ActualidaMundo) April 18, 2026

El incidente ocurrió en mayo de 2024, cuando Eastwood utilizó pintura para niños —que había usado previamente con su hija— y la lanzó sobre el vestido blanco de la novia. Aunque el momento exacto no quedó registrado, imágenes posteriores mostraron a Monk completamente cubierta de pintura negra, lo que provocó una ola de solidaridad hacia ella.

Pese a la gravedad del ataque, la ceremonia no se suspendió. Monk logró limpiarse como pudo, cambiarse de vestido y, dos horas después, casarse. Sin embargo, el impacto emocional fue profundo. “Esto cambió mi vida para siempre. Perdí mi dignidad, mis hábitos, y sentí que ya no era la misma persona”, expresó en su declaración ante el tribunal. También afirmó: “Esto convirtió el día más especial de mi vida en el peor recuerdo que jamás olvidaré”.

Publicidad

La situación fue aún más difícil debido a un contexto personal delicado. Monk atravesaba recientemente problemas de salud y había perdido peso considerablemente. “Ella sabía por lo que estaba pasando y aun así decidió arruinar el día más importante de mi vida”, lamentó.

Las consecuencias también afectaron los planes de la pareja, que se vio obligada a cancelar su luna de miel en las Maldivas. “No estaba en condiciones de viajar”, explicó.

Por su parte, Eastwood manifestó arrepentimiento tras lo ocurrido. “Me avergüenzo de lo que hice. No soy así, nunca tuve problemas con la policía”, dijo, asegurando que actuó por impulso. Incluso reveló que sufrió un ataque de pánico el día de la sentencia.

Publicidad

Actualmente, la relación entre las familias parece irreparable. “No vamos a volver nunca más a Kent”, afirmó Ashley. A pesar de todo, Monk y su esposo contemplan renovar sus votos en el futuro, con la esperanza de dejar atrás este episodio. “Queremos volver a casarnos y, tal vez, así podamos celebrar de verdad”, concluyó.