Fue a confesarse y terminó robando el celular del sacerdote en plena parroquia: insólito video

Un hombre que aparentemente acudió a una parroquia con la intención de confesarse terminó aprovechando un descuido para cometer un robo dentro del mismo templo, en un episodio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El caso ocurrió en Paraguay, específicamente en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Presidente Franco. Allí, el protagonista de esta historia, identificado como Milciades Mercado Ocampos, se encontraba haciendo fila frente al confesionario, como cualquier feligrés que esperaba su turno.

Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que, en medio de la espera, el hombre desvió su atención hacia el despacho parroquial. En ese lugar, el sacerdote había dejado su teléfono celular, situación que fue aprovechada por el sujeto para ingresar discretamente, tomar el dispositivo y salir sin levantar sospechas inmediatas.

El momento del hurto quedó completamente registrado, lo que permitió reconstruir con detalle lo sucedido. Tras cometer el robo, el hombre abandonó la parroquia y huyó a bordo de una motocicleta, alejándose rápidamente del lugar.



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El sacerdote afectado, Juan Pablino González Báez, notó la ausencia de su celular poco después y acudió a las autoridades. Con las grabaciones en su poder, interpuso la denuncia que permitió a la Policía iniciar la búsqueda del responsable.

Gracias a la evidencia y a un operativo ágil, los uniformados lograron ubicar al sospechoso en el barrio San Roque, en inmediaciones de un club deportivo. Allí fue capturado y, además, se logró recuperar el teléfono celular sustraído.

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De acuerdo con el reporte policial, Mercado Ocampos no sería un desconocido para las autoridades, pues ya había sido señalado en otros hechos similares dentro del mismo distrito. Asimismo, se conoció que la motocicleta utilizada para la huida está registrada a nombre de su padre, lo que también es materia de investigación.