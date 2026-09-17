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Transporte gratis para estudiantes del SENA: así funcionará la medida en esta zona del país

El objetivo es reducir los gastos que deben asumir los jóvenes para desplazarse hasta sus lugares de formación y contribuir a que permanezcan en sus procesos educativos.

Transporte gratis para aprendices SENA.
Transporte gratis para aprendices SENA.
Foto: SENA, archivo.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tendrán un nuevo beneficio para facilitar su asistencia a los centros de formación. Una administración subsidiará el 100 % del transporte público de los estudiantes de la entidad.

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La medida fue anunciada tras una mesa de trabajo en la que participaron el alcalde Alejandro Char y el director general del SENA, fray Ricardo Torres Castro. El objetivo es reducir los gastos que deben asumir los jóvenes para desplazarse hasta sus lugares de formación y contribuir a que permanezcan en sus procesos educativos.

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Subsidio de transporte del 100 % a estudiantes SENA

El beneficio será implementado en Barranquilla, Atlántico, y comenzará a aplicarse a partir de 2027. El Distrito asumirá el 100 % del costo del transporte público de los aprendices del SENA en la ciudad.

De esta manera, los estudiantes de la entidad contarán con un apoyo destinado específicamente a cubrir sus desplazamientos, lo que permitirá reducir los costos asociados a su formación.

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Según explicó el director general del SENA, fray Ricardo Torres Castro, la iniciativa responde a una de las dificultades que pueden afectar la asistencia regular de los aprendices y destacó la importancia de que las administraciones locales trabajen junto con la entidad para facilitar el acceso a la educación y a las oportunidades laborales.

estudiantes del sena pueden hacer homologación en universidades.jpg
Egresados SENA pueden homologar sus estudios en 27 universidades.
Foto: Freepik, SENA.

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Durante la reunión también se revisaron acciones conjuntas relacionadas con formación, empleabilidad y oportunidades para los jóvenes barranquilleros.

El director del SENA invitó además a los alcaldes de otras ciudades capitales del país a analizar iniciativas similares que permitan evitar que los costos de transporte se conviertan en una barrera para los aprendices.

Con esta medida, Barranquilla busca facilitar el desplazamiento de los estudiantes hacia los centros de formación y favorecer su permanencia en las aulas.

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El SENA, por su parte, señaló que continuará promoviendo alianzas con gobiernos territoriales y el sector empresarial para ampliar las oportunidades de los jóvenes en las distintas regiones de Colombia.

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