Gobierno retira a Colombia de alianza internacional que protege los derechos LGBTIQ+

El Gobierno nacional, a través de la Cancillería, decidió retirar a Colombia de la Equal Rights Coalition (ERC), una alianza internacional dedicada a la protección de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), así como a la promoción de un desarrollo inclusivo. La decisión fue comunicada este jueves, 17 de septiembre, y pone fin a la participación del país en este mecanismo internacional.

"Informar que el Gobierno nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy", se lee en el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Coalición por la Igualdad de Derechos fue creada en 2016 durante la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos LGBTI celebrada en Montevideo, bajo el liderazgo de Uruguay y Países Bajos. Desde entonces, sus Estados miembros, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales han trabajado conjuntamente mediante pronunciamientos públicos e intervenciones diplomáticas frente a situaciones en las que la comunidad LGBTI enfrenta abusos o vulneraciones de sus derechos.

De acuerdo con la información institucional de la ERC, el mecanismo reúne actualmente a 43 Estados miembros de África, Europa, América Latina, América del Norte, Asia y Oceanía. Los países que hacen parte de la coalición asumen el compromiso de promover los derechos LGBTI tanto en sus territorios como en escenarios internacionales y participan en grupos de trabajo relacionados con diplomacia internacional, legislación y políticas públicas, coordinación de donantes, Objetivos de Desarrollo Sostenible y protección humanitaria.



AFP

Colombia ocupaba importante cargo

La salida también implica el retiro de Colombia de la copresidencia que ejercía junto con España. La propia ERC señala que ambos países tenían la responsabilidad de coordinar la Coalición durante el periodo correspondiente a la copresidencia, mientras que Caribe Afirmativo y Fundación Triángulo ejercían la representación de la sociedad civil.

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La decisión del Gobierno se produce antes de finalizar ese periodo de liderazgo. Según información conocida en la comunicación de la Cancillería, el retiro tiene efectos desde este 17 de septiembre. La salida significa que Colombia deja de participar en un espacio creado para coordinar esfuerzos entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en asuntos relacionados con la protección de los derechos de las personas LGBTI.