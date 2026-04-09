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Blu Radio  / Judicial  / Sala de Instrucción quitó a la magistrada Lombana casos que llevaba contra el ministro Benedetti

Sala de Instrucción quitó a la magistrada Lombana casos que llevaba contra el ministro Benedetti

Por decisión mayoritaria, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le quitó a la magistrada Cristina Lombana todos los procesos que su despacho llevaba contra el ministro del Interior.

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