Sala de Instrucción quitó a la magistrada Lombana casos que llevaba contra el ministro Benedetti

En una votación de 4 a 1 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de apartar a la magistrada Cristina Lombana de los procesos que cursan allí en contra del Ministro del Interior, Armando Benedetti, la togada tenía a su cargo 4 sonados casos contra el jefe de la cartera política.

La magistrada Lombana fue recusada, y según explicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, la decisión de la Sala de quitarle los procesos es porque la apariencia de la imparcialidad se ve afectada porque la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ya vinculo formalmente a Lombana en un proceso disciplinario donde Armando Benedetti fue denunciante.

La magistrada Lombana tenía a su cargo cuatro procesos activos contra Benedetti, todos relacionados con presuntos hechos de corrupción y con distintas etapas procesales.

El primero de ellos corresponde a una investigación por supuestas irregularidades al interior de la Fiduprevisora. En este expediente, se indaga la posible incidencia de Benedetti en el manejo de recursos públicos, la adjudicación de contratos de salud para el magisterio y presuntas presiones a funcionarios.



Foto: MinInterior, Corte Suprema de Justicia.

Por estos hechos, el jefe de la cartera política ha sido investigado por tráfico de influencias, mientras que otros delitos ya habrían sido objeto de decisiones de preclusión.

El segundo caso está relacionado con un presunto favorecimiento legislativo a la empresa Simetric S.A. En este caso, se investiga si Benedetti habría impulsado normas para beneficiar intereses particulares a cambio de dinero, en un entramado que también involucra a otros actores políticos. Los delitos bajo análisis incluyen concierto para delinquir, cohecho propio y enriquecimiento ilícito.

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El tercer expediente se originó por compulsa de copias y busca establecer posibles actos de corrupción en entidades como Electricaribe, el SENA, el Fondo Nacional del Ahorro y el Ministerio de Agricultura. En este caso, aún no se han definido los delitos, pues la investigación se encuentra en fase preliminar.

Entre Lombana y Benedetti ha existido un fuerte pulso que se agudizó tras la orden de la togada de allanar una de las propiedades del Ministro en Barranquilla.