En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Queja de magistrada Lombana revela presuntas irregularidades de César Reyes en proceso de Benedetti

Queja de magistrada Lombana revela presuntas irregularidades de César Reyes en proceso de Benedetti

La queja de la magistrada Cristina Lombana contra su colega de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, César Reyes, va más allá de una denuncia por presunto acoso laboral. Lombana hace graves acusaciones contra Reyes en presuntas irregularidades.

Queja de magistrada Lombana revela presuntas irregularidades de César Reyes en proceso de Benedetti
Queja de magistrada Lombana revela presuntas irregularidades de César Reyes en proceso de Benedetti
Foto: Corte Suprema de Justicia
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad