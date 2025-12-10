Queja de magistrada Lombana revela presuntas irregularidades de César Reyes en proceso de Benedetti

Hay una crisis interna en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por cuenta de las diferencias de dos magistrados que la integran. Cristina Lombana y César Reyes han tenido varios desencuentros que han sido de conocimiento público; sin embargo, la queja por presunto acoso laboral que la magistrada Lombana interpuso contra el presidente de esa Sala deja entrever además una serie de presuntas irregularidades allí en la Sala de Instrucción que se encarga de investigar a los congresistas que incurran en la presunta comisión de delitos.

Este medio conoció detalles de la ampliación de la queja de la magistrada Cristina Lombana contra su colega, en donde se relatan una serie de episodios que darían luces a una supuesta animadversión del magistrado Reyes contra su compañera al quitarle procesos que por sorteo le correspondieron a ella.

Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

Según la denuncia de la magistrada Lombana, el presidente de la Sala de Instrucción César Reyes le retiró de manera irregular el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pese a haberle sido asignado por reparto aleatorio y sin que existiera una causal legal de impedimento o recusación.

El documento también detalla lo ocurrido en el proceso contra el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, donde la magistrada afirma que, tras presentar un proyecto de definición de situación jurídica con medida de aseguramiento, fue recusada de manera sorpresiva horas antes de la discusión.



Según señala, el despacho del magistrado Reyes Medina tardó más de dos meses en resolver el incidente y luego remitió el expediente a la Fiscalía, decisión que afirma excedía sus competencias. Por ello, para la magistrada Cristina Lombana, esa serie de actuaciones terminó apartándola del caso mediante argumentos que considera jurídicamente improcedentes.

Foto: MinInterior, Corte Suprema de Justicia.

Adicionalmente, la magistrada alerta que, desde mayo de 2024, el expediente volvió al despacho del magistrado Reyes y permanece sin decisión de fondo; además, Cristina Lombana relata exclusión en decisiones administrativas, falta de rotación en la presidencia de la Sala, cargo que, asegura, ha sido ocupado reiteradamente por magistrados hombres y la adopción de medidas internas sin su participación.

Este pleito escaló y llegó hasta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por la ausencia del magistrado Reyes en una diligencia de conciliación con la magistrada Lombana.