Prefiero cuidar esa relación con ella como una tacita de té: De La Espriella sobre debate con Paloma

Abelardo De La Espriella, candidato presidencial, volvió a referirse a la posibilidad de participar en debates y dejó claro que considera que el debate que tiene sentido es con el candidato de la izquierda Ivan Cepeda. Según explicó, el espacio ya había sido planteado previamente, pero “ella no quiso”, por lo que cuestiona que ahora se retome la propuesta.

“El debate ya se había citado, lo había citado Luis Carlos Vélez. Ella no quiso, yo tengo una agenda superfuerte. A mí me parece que el debate que tiene sentido es el debate con Cepeda”, afirmó el candidato. En ese sentido, insistió en que no está dispuesto a ajustar la agenda su campaña para asistir a un nuevo encuentro si antes no se dieron las condiciones.

“En un debate, tú echas echas a dos tigres de pelea, porque ella también es una mujer de pelea y valerosa, y ahí sale alguien aruñado. Entonces, nosotros tenemos que cuidar esa relación porque nos vamos a tener que encontrar”, señaló, al referirse a Valencia, a quien describió como una contendora “valerosa”.

Apunta a debate con Cepeda

En contraste, el candidato dejó claro que sí ve sentido en un debate con Iván Cepeda, a quien identifica como su principal contradictor político.



“En realidad, el único enemigo que hay es Cepeda, no le pongan tanto misterio a eso. Yo tengo claro de qué se trata, contra quién nos enfrentamos”, agregó.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella Foto: prensa Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Además, reiteró que su estrategia actual está centrada en el trabajo en territorio y no en debates televisados.

“No se trata de debatir por debatir, se trata de que sea un debate que produzca, y a mí lo que me produce ahora es estar en la calle con la gente, no encerrado en un set de televisión”, dijo.

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Finalmente, añadió que “es bueno para la pelea” y que no asistirá a un debate con la agenda que maneja y que pudo haberse dado anteriormente.

“Yo soy bueno pelea, ustedes saben, eso es lo mío. Pero yo no voy a ir a un debate cuando tengo la agenda que tengo, cuando se pudo hacer antes y ella no quiso, y, además, cuando puede salir alguno de los dos con un coñazo. Yo prefiero cuidar esa relación con ella como una tacita de té”, concluyó.