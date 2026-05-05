Uribe califica como “normales” las discusiones entre Valencia y De La Espriella

El expresidente Álvaro Uribe Vélez habló en Meridiano Blu sobre el reciente cruce público entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. El exmandatario respaldó la necesidad de debates organizados y mantuvo su apoyo a la congresista.

La tensión entre ambos líderes opositores se intensificó tras un intercambio de señalamientos sobre su trayectoria política y posiciones frente al gobierno. Valencia cuestionó el pasado reciente de De la Espriella, mientras él respondió recordando invitaciones a debatir que, según dijo, no fueron aceptadas.

Frente a este escenario, Uribe restó dramatismo al conflicto y lo enmarcó dentro de la dinámica electoral: “Son cosas normales de las campañas”, aseguró, destacando que, pese a las diferencias, se mantiene un trato respetuoso. Además, subrayó que los debates son necesarios, aunque requieren organización para aportar al electorado.

Sí tengo que decir es que Paloma ha estado a toda hora en la batalla contra la inseguridad, contra los violentos, contra la corrupción. Paloma no ha tenido tregua en eso, pero yo confío que estos sean temas de menores dificultades. Ahora, es bueno que debatan; los debates necesitan alguna organización Agregó el expresidente.

El exmandatario reiteró su respaldo a Valencia, resaltando su trayectoria en temas de seguridad, lucha contra la corrupción y oposición al actual gobierno. Evitó referirse a escenarios de segunda vuelta y enfatizó que el momento político exige concentrarse en explicar por qué, a su juicio, el país debería elegir a la candidata.



Paloma Valencia Foto: Facebook Paloma Valencia

¿Cómo impacta la figura de Uribe en la campaña?

Consultado sobre la percepción de su legado en sectores críticos, Uribe defendió los logros de su gobierno, como la mejora en seguridad, el crecimiento económico y la ampliación del acceso a la salud. Reconoció errores “de buena fe”, pero afirmó que en sus recorridos encuentra respaldo ciudadano.

“El país no fue perfecto, pero hay resultados que aún se recuerdan”, sostuvo, insistiendo en su motivación de seguir activo en política por lo que considera el futuro de Colombia.

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