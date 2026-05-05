"¿Cambias de posición después de resultados de las encuestas?": De la Espriella a Paloma

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a la propuesta de debate hecha por la también candidata Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

A través de su cuenta de X, De la Espriella cuestionó la invitación y aseguró que “la campaña no es para jugarreticas”, al tiempo que recordó que, según él, Valencia ya había evitado un debate anterior al que habían sido convocados.

En ese contexto, el candidato puso en duda un eventual cambio de postura de Valencia tras la publicación de recientes resultados de encuestas.

“¿Cambias de posición después de los resultados? ¿Quieres hablar de diferencias? Ahí están, claras. El pueblo lo sabe; la gente no es tonta como creen los políticos. Tú con los de siempre; yo con los nunca. Y tu fórmula impulsa una agenda frente a la que estamos totalmente en contra”, escribió.



Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia // Fotos: AFP

En el mismo mensaje, De la Espriella elevó el tono y le pidió a Valencia que lo invite al debate que, según afirmó, sostendrá esta noche con el senador Iván Cepeda. “Dime la hora, el lugar y allá les caigo”, agregó.

El pronunciamiento se da luego de que Valencia y Oviedo extendieran una invitación pública a De La Espriella y su fórmula vicepresidencial Juan Manuel Restrepo a debatir.

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Recordemos que De la Espriella, el pasado 20 de abril propuso públicamente un debate con los candidatos Paloma Valencia, Iván Cepeda y Sergio Fajardo, donde señaló que solo estaba dispuesto a debatir con quienes, según su criterio, representan opciones reales de poder en la contienda.